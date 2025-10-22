Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je pre nekoliko dana da će prekinuti sva američka plaćanja i subvencije Kolumbiji, što je označilo ozbiljnu eskalaciju sve napetijih odnosa s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom i tom zemljom.

Donald Tramp je na društvenim mrežama poručio da Gustavo Petro "ne čini ništa da zaustavi" proizvodnju droge u svojoj zemlji, "uprkos velikim američkim isplatama i subvencijama koje nisu ništa drugo do dugoročna pljačka Amerike". Petra je nazvao i "ilegalnim narko-bosom".

- Od danas, ta plaćanja, ili bilo koji drugi oblik isplate ili subvencija, više se neće davati Kolumbiji - napisao je predsednik velikim slovima.

Dvojica lidera sukobila su se oko pitanja migracija i trgovine drogom, naročito dok SAD sprovodi napade na navodne brodove s drogom u Karibima. Međutim, nedeljna najava dodatno je zaoštrila odnose, sada i sa ozbiljnim finansijskim posledicama.

Prema podacima američkog Stejt departmenta, SAD je Kolumbiji u ovoj fiskalnoj godini obezbedio oko 210 miliona dolara pomoći, uključujući oko 31 milion za podršku poljoprivredi. Nije bilo odmah jasno na koja se tačno plaćanja Tramp pozivao, ali SAD je daleko najveći finansijer kolumbijske bezbednosti, sa milijardama dolara koje svake godine šalje toj zemlji. Kolumbija je decenijama bila najpouzdaniji američki saveznik u Južnoj Americi po pitanjima bezbednosti i odbrane.

Tramp je upozorio Petra da "bolje da zatvori ta polja smrti", misleći na oblasti gde se proizvodi droga, "jer će ih u suprotnom Sjedinjene Države zatvoriti za njega - i to neće biti prijatno".

Foto: AP/Mark Schiefelbein, AP/Omar Ornelas, AP/Fernando vergara

Trampove izjave dolaze mesec dana nakon što je njegova administracija saopštila da je Kolumbija "očigledno podbacila" u borbi protiv trgovine drogom, ali da će SAD ipak nastaviti da finansira tu zemlju.

Tramp je lično napao Petra, nazvavši ga "vođom ilegalne trgovine drogom"s "bezobraznim jezikom". Petro mu je kasnije istog dana odgovorio putem društvenih mreža, ne osvrnuvši se direktno na finansijske posledice američke odluke, ali je kritikovao Trampa, pozivajući se na kolumbijskog nobelovca Gabrijela Garsiju Markesa.

- Grub si i neuk prema Kolumbiji. Pročitaj, kao što je to učinio tvoj otpravnik poslova u Kolumbiji, "Sto godina samoće", i uveravam te da ćeš nešto naučiti - napisao je Petro.

Roman iz 1967. opisuje uspon i pad izmišljenog kolumbijskog grada. Petro je dodao:

- Ne vodim poslove kao ti, ja sam socijalista. Verujem u solidarnost, zajedničko dobro i deljene resurse čovečanstva, najveći od svih: život, koji je sada ugrožen tvojom naftom. Ako nisam biznismen, onda sam još manje narko-diler. U mom srcu nema pohlepe.