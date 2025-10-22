DRAMA KOD BRITANIJE: Razarač pod komandom NATO presreo ruski ratni brod (FOTO)
Razarač britanske Kraljevske mornarice presreo je i nadzirao ruski ratni brod dok je plovio kroz britanske vode.
HMS Duncan, koji je baziran u Portsmutu, raspoređen je od strane Savezničke pomorske komande NATO, saopštila je Kraljevska mornarica, javlja Sky News.
Reč je o razaraču tipa 45, kojem se pridružio i helikopter modela Wildcat, a oboje su bili upućeni u praćenje ruskog razarača Viceadmiral Kulakov.
Prema rečima portparola mornarice, ovo je prvi put da je britanski ratni brod direktno pod komandom Alijanse obavio takvu operaciju.
Razarač je koristio napredne senzore i sisteme kako bi presreo ruski brod u Severnom moru, te pratio njegovo kretanje prema zapadu kroz Lamanš, u smeru ostrva Ušant, uz francusku obalu.
U operaciji su učestvovali i holandski vojni helikopter NH90, kao i francuska mornarica.
Savezniča pomorska komanda NATO ima sedište u Nortvuu, u Midlseksu.
"Kraljevska mornarica uvek je spremna da odgovori na svaku aktivnost ruske mornarice. Sprovodimo stalne operacije nadzora kako bismo zaštitili Britaniju i naše teritorijalne vode", poručio je ministar oružanih snaga Al Karns.
HMS Duncan jedan je od dva broda Kraljevske mornarice koji su deo NATO radne grupe Standing Maritime Group 1 (SNMG1), koja patrolira severnim evropskim vodama.
Kurir.rs/Skaj njuz/Telegraf