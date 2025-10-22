Slušaj vest

Razarač britanske Kraljevske mornarice presreo je i nadzirao ruski ratni brod dok je plovio kroz britanske vode.

HMS Duncan, koji je baziran u Portsmutu, raspoređen je od strane Savezničke pomorske komande NATO, saopštila je Kraljevska mornarica, javlja Sky News.

Reč je o razaraču tipa 45, kojem se pridružio i helikopter modela Wildcat, a oboje su bili upućeni u praćenje ruskog razarača Viceadmiral Kulakov.

Foto: royalnavy.mod.uk

Prema rečima portparola mornarice, ovo je prvi put da je britanski ratni brod direktno pod komandom Alijanse obavio takvu operaciju.

Razarač je koristio napredne senzore i sisteme kako bi presreo ruski brod u Severnom moru, te pratio njegovo kretanje prema zapadu kroz Lamanš, u smeru ostrva Ušant, uz francusku obalu.

U operaciji su učestvovali i holandski vojni helikopter NH90, kao i francuska mornarica.

Foto: royalnavy.mod.uk

Savezniča pomorska komanda NATO ima sedište u Nortvuu, u Midlseksu.

"Kraljevska mornarica uvek je spremna da odgovori na svaku aktivnost ruske mornarice. Sprovodimo stalne operacije nadzora kako bismo zaštitili Britaniju i naše teritorijalne vode", poručio je ministar oružanih snaga Al Karns.

HMS Duncan jedan je od dva broda Kraljevske mornarice koji su deo NATO radne grupe Standing Maritime Group 1 (SNMG1), koja patrolira severnim evropskim vodama.