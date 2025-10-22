Slušaj vest

Francuska vojska mora biti spremna na činjenicu da za tri do četiri godine Rusija može nastaviti rat u Evropi, izjavio je danas načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon.

"Danas Rusija smatra da je Evropa kolektivno slaba. Stoga je prvi zadatak koji sam postavio vojsci da bude spremna za šok za tri do četiri godine, što bi bio oblik testa za našu sposobnost reagovanja. Možda test već postoji u hibridnim oblicima, ali možda nešto nasilnije", naglasio je on na budžetskom saslušanju Odbora za odbranu u Narodnoj skupštini, prenosi BFMTV.

Prema njegovim rečima, situacija zahteva hitnu mobilizaciju, jer Moskva pokazuje sve veću spremnost da preduzme agresivne akcije, uključujući i na teritoriji zemalja NATO-a.

"Vidimo ruske dronove kako prelaze granice Poljske, Rumunije, Estonije, lete iznad Danske. To znači da je Rusija izgubila uzdržanost u upotrebi sile i zastrašivanja", rekao je on.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Mandon je naglasio da je ruska industrija potpuno mobilisana kako bi se osigurali dugoročni ratni napori.

"Ruska odbrambena industrija sada ima mnogo veći proizvodni kapacitet od evropskih zemalja, posebno u oblasti municije i vojne opreme. Proizvode veoma brzo i imaju iskustvo od tri godine rata. Nivo napora u njihovoj industriji je takav da će čak i nakon zaključenja mira nastaviti sa ponovnim naoružavanjem još mnogo godina", naglasio je Mandon.

Njegova analiza je u skladu sa analizom nemačkih tajnih službi, koje su prošle nedelje upozorile na Rusiju, za koju kažu da je spremna da "uđe u direktan vojni sukob sa NATO-om", pretnju koja bi se mogla ostvariti pre 2029. godine, navodi francuski tv kanal.

Istovremeno, načelnik francuskog generalštaba je naglasio da Evropa ima sve resurse da odmah započne ponovno naoružavanje.

Foto: Shutterstock

"Postoji odnos jedan prema četiri između stanovništva EU i Rusije. Imamo jaču ekonomiju, tehnologiju, industriju. Rusija nas ne može uplašiti ako zaista želimo da se branimo. Ako naši protivnici vide da ulažemo u našu odbranu, da smo odlučni, odustaće od agresije. Ali ako osete da nismo spremni, rat može ponovo doći na naš kontinent", zaključio je Mandon.

Ranije ovog meseca, francuski predsednik Emanuel Makron je na samitu šefova država u Danskoj o pomoći Ukrajini i razvoju evropske odbrane rekao da je kontinent "u konfrontaciji sa Rusijom" i da "ne bi trebalo da bude slabosti".

Nacrtom budžeta za odbranu planirano je povećanje budžeta na 57,1 milijardu evra za 2026. godinu, što je povećanje od 13 odsto, čime će budžetski napor za oružane snage dostići 2,2 odsto BDP-a, prema rečima francuske ministarke odbrane Katrin Votren.