Slušaj vest

Snažna serija eksplozija potresla je ruski grad Čeljabinsk, prema izveštajima ruske medijske kuće Astra.

Eksplozije su se dogodile neposredno pre ponoći po lokalnom vremenu u gradskom okrugu Lenjinski i susednom području Kopejsk.

Očevici su prijavili gust crni dim koji se dizao iznad grada.

Iako zvaničnici u početku nisu dali detalje o žrtvama ili šteti, guverner Čeljabinske oblasti, Aleksej Teksler, kasnije je potvrdio da je bilo žrtava kao rezultat incidenta.

"Ima žrtava nakon eksplozije u jednom od kopejskih preduzeća", rekao je Teksler, dodajući da su službe za vanredne situacije i timovi za reagovanje na licu mesta i da "nema pretnje po civile ili stambena područja".

Prema pisanju Astre, eksplozije su se dogodile u blizini vojne fabrike Plastmas na periferiji Čeljabinska. Fabrika navodno proizvodi municiju za artiljerijske sisteme, tenkove i mornaričke topove, kalibra od 76 mm do 152 mm.

Proruski Telegram kanali, uključujući Shot, tvrdili su da je Čeljabinska oblast napadnuta dronom, navodeći da je ruska protivvazdušna odbrana bila angažovana u vreme eksplozija.

Fabrika, koja se nalazi otprilike 1.800 kilometara od ukrajinske granice, jedan je od ključnih ruskih proizvođača konvencionalne artiljerijske municije.

Ranije su ukrajinski dronovi udarili duboko u Rusiji, pogodivši dva ključna industrijska cilja: mašinsku fabriku u Mordoviji povezanu sa odbrambenom industrijom i veliki naftni kompleks u Dagestanu.