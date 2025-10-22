SERIJA EKSPLOZIJA POGODILA RUSIJU: Razneta fabrika municije, ima poginulih (VIDEO, FOTO)
Snažna serija eksplozija potresla je ruski grad Čeljabinsk, prema izveštajima ruske medijske kuće Astra.
Eksplozije su se dogodile neposredno pre ponoći po lokalnom vremenu u gradskom okrugu Lenjinski i susednom području Kopejsk.
Očevici su prijavili gust crni dim koji se dizao iznad grada.
Iako zvaničnici u početku nisu dali detalje o žrtvama ili šteti, guverner Čeljabinske oblasti, Aleksej Teksler, kasnije je potvrdio da je bilo žrtava kao rezultat incidenta.
"Ima žrtava nakon eksplozije u jednom od kopejskih preduzeća", rekao je Teksler, dodajući da su službe za vanredne situacije i timovi za reagovanje na licu mesta i da "nema pretnje po civile ili stambena područja".
Prema pisanju Astre, eksplozije su se dogodile u blizini vojne fabrike Plastmas na periferiji Čeljabinska. Fabrika navodno proizvodi municiju za artiljerijske sisteme, tenkove i mornaričke topove, kalibra od 76 mm do 152 mm.
Proruski Telegram kanali, uključujući Shot, tvrdili su da je Čeljabinska oblast napadnuta dronom, navodeći da je ruska protivvazdušna odbrana bila angažovana u vreme eksplozija.
Fabrika, koja se nalazi otprilike 1.800 kilometara od ukrajinske granice, jedan je od ključnih ruskih proizvođača konvencionalne artiljerijske municije.
Ranije su ukrajinski dronovi udarili duboko u Rusiji, pogodivši dva ključna industrijska cilja: mašinsku fabriku u Mordoviji povezanu sa odbrambenom industrijom i veliki naftni kompleks u Dagestanu.
Kurir.rs/Astra/Agencije