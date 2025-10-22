Slušaj vest

„Objava 'Volstrit džornala' da su se Sjedinjene Države saglasile da dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za udare u dubinu Rusije nije istinita“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Ranije večeras, Volstrit džornal, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji, objavio je da su SAD ukinule Ukrajini ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa koje su joj isporučile zapadne saveznice, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na ciljeve u Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svesni „čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.