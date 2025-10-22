Slušaj vest

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da će Bela kuća uskoro objaviti "značajno pojačanje sankcija Rusiji".

Ministarstvo finansija SAD objavilo je nove sankcije usmerene na dve najveće ruske naftne kompanije - Rosnjeft i Lukoil - u pokušaju da izvrši pritisak na Moskvu da pristane na mirovni sporazum u Ukrajini.

- S obzirom na odbijanje predsednika Putina da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije koje finansiraju ratnu mašineriju Kremlja - navodi se u saopštenju američkog ministra finansija Skota Besenta.

On je naveo da se ne očekuje da će se sankcije odnositi na Kinu.

Kurir.rs/CNN

