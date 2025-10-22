Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastali su se u Ovalnom kabinetu u Vašingtonu.

Nakon što se zahvalio Trampu na njegovom „ogromnom uspehu“ u donošenju mira na Bliski istok, Rute kaže da će njih dvojica danas više razgovarati o tome kako mogu dovesti Ukrajinu do „sledeće faze“ u pronalaženju kraja rata sa Rusijom.

- Otkazali smo sastanak sa predsednikom Putinom. Nije mi se činilo ispravnim - rekao je Tramp.

- Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo, pa sam ga otkazao. Ali uradićemo to u budućnosti - naveo je Tramp.

On je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da i dalje veruje da Putin želi da okonča rat u Ukrajini.

- Jedino što mogu da kažem je da svaki put kada razgovaram sa Vladimirom, imam dobre razgovore, a onda oni ne vode nikuda - kaže Tramp.

- Rekao bih da je vreme da se postigne dogovor. Mnogo ljudi umire - dodaje on.

Tramp je ranije večeras demantovao pisanje Volstrit džurnala da su Sjedinjene Američke Države odobrile Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa duboko u teritoriju Rusije.

"Priča Volstrit džornala o tome kako su SAD odobrile da se Ukrajini dozvoli upotreba raketa dugog dometa duboko u Rusiji je lažna vest! SAD nemaju nikakve veze sa tim raketama, odakle god da dolaze, niti sa onim što Ukrajina radi sa njima", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.



Američki list je ranije preneo, pozivajući se na izvore, da su Sjedinjene Američke Države ukinule ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa koje su Ukrajini obezbedili zapadni saveznici, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na mete u Rusiji i poveća pritisak na Kremlj.

Odluka, koja nije javno objavljena, usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra odbrane Pita Hegseta na vrhovnog komandanta Američke evropske komande, Aleksusa Grinkeviča, koji takođe predvodi Savezničke snage NATO-a u Evropi.