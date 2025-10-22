Slovačka je bila poslednja zemlja koja se protivila

Slovačka je bila poslednja zemlja koja se protivila

Zemlje EU odobrile su 19. paket sankcija Rusiji zbog rata protiv Ukrajine, a nove mere uključuju zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa, saopštilo je danas dansko predsedavanje EU.

"Veoma nam je drago da objavimo da nas je preostala država članica upravo obavestila da sada može da povuče svoje primedbe u vezi sa 19. paketom sankcija", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Slovačka je bila poslednja zemlja koja se protivila uvođenju novog paketa sankcija Rusiji pošto su se zemlje EU prošle nedelje složile oko konačnog teksta.

Slovački premijer Robert Fico je želeo uveravanja Evropske komisije o visokim cenama energije i usklađivanju klimatskih ciljeva sa potrebama proizvođača automobila i teške industrije.

Foto: Shutterstock

On je rekao da su zahtevi zemlje ispunjeni novim klauzulama dodatim u završno saopštenje za samit lidera EU koji će biti održan sutra.

"Shodno tome, pokrenut je pisani postupak za odobrenje Saveta. Ukoliko se ne dostave primedbe, paket će biti usvojen sutra do 8 časova ujutru", dodaje se u saopštenju.

Zabrana tečnog prirodnog gasa (LNG) stupiće na snagu u dve faze: kratkoročni ugovori će prestati da važe nakon šest meseci, a dugoročni ugovori od 1. januara 2027. godine.

Potpuna zabrana dolazi godinu dana ranije od plana Komisije za okončanje zavisnosti bloka od ruskih fosilnih goriva.

Novi paket takođe dodaje nova ograničenja putovanja za ruske diplomate i navodi još 117 plovila iz moskovske tzv. "flote u senci", uglavnom tankera, čime se ukupan broj povećava na 558.