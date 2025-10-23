Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da njegova administracija ima zakonsko ovlašćenje za napade na brodove kod Venecuele za koje tvrdi da prevoze drogu, ali je dodao da bi mogao da se obrati Kongresu ukoliko odluči da započne i kopnene udare.

"Dozvoljeno nam je to, i ako to budemo radili kopnenim putem, možda ću se ponovo obratiti Kongresu", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Naveo je da je američka vlada "potpuno spremna" da cilja navodne krijumčare droge na kopnu.

"Udarićemo ih veoma jako ako dođu kopnenim putem. Verovatno ćemo obavestiti Kongres i objasniti tačno šta radimo kada se radi o kopnu. Ne moramo to da radimo, ali mislim… voleo bih da to uradim", rekao je Tramp.

On je pored toga rekao i da bi mogao da preduzme "veoma ozbiljne akcije" protiv Kolumbije zbog njene uloge u međunarodnoj trgovini narkoticima.

Tramp je kolumbijskog predsednika Gustava Petra nazvao "lošim tipom".

Kurir.rs/Agencije

