Direktorka muzeja Luvr Lorens de Kar istakla je juče, posle pljačke kraljevskih dragocenosti iz ovog najposećenijeg svetskog muzeja, da se desio "strašan propust" u bezbednosnim merama i navela da je ponudila ostavku, ali da je odbijena.

U svedočenju pred francuskim Senatom, de Kar je istakla da je muzej imao ozbiljan manjak sigurnosnih kamera i druge slabosti koje je pljačka otkrila, navodi BFMTV.

De Kar je navela da "zastarela infrastruktura" ove ustanove ne dozvoljava integraciju savremenih bezbednosnih sistema, uprkos sve većim zahtevima za pojačanu zaštitu.

Govoreći pred francuskim Senatom, de Kar je naglasila da "nema kašnjenja u sprovođenju glavnog bezbednosnog plana muzeja", ali je priznala da postoje značajni problemi sa stanjem bezbednosnih tačaka i nadzornog sistema.

"Imamo zastarelu infrastrukturu koja ne omogućava dodavanje savremene opreme. Takođe, suočavamo se s ozbiljnim teškoćama u pogledu bezbednosnih punktova, koji su u lošem stanju", rekla je ona.

De Kar je priznala i da bezbednosni tim nije na vreme uočio dolazak pljačkaša rekavši da su "slabosti u zaštiti spoljnog perimetra muzeja poznate i već identifikovane".

"Naš sistem video-nadzora je nedovoljan, a postoji i ozbiljan problem s položajem i stanjem bezbednosnih punktova", navela je de Kar i pozvala na uspostavljanje zasebne policijske stanice unutar samog muzeja.

Ipak, direktorka muzeja je istakla da su vitrine koje su postavljene u decembru 2019. godine u Galeriji Apolon "predstavljale značajan napredak u bezbednosnom smislu", dodajući da su prethodne bile "zastarale i neadekvatne".

Pod velikim pritiskom zbog krađe koja je narušila ugled Francuske u svetu, de Kar je rekla da je podnela ostavku, ali da je ministarka kulture Francuske nije prihvatila.

"Danas doživljavamo strašan neuspeh u Luvru, za koji preuzimam deo odgovornosti", izjavila je direktorka.

Luvr je danas ponovo otvoren za posetioce, prvi put nakon pljačke u kojoj je ukradeno osam muzejskih eksponata koji su pripadali kraljevskoj porodici.

Pljačka se dogodila u nedelju, a šteta se procenjuje na više od sto miliona američkih dolara.