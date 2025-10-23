Slušaj vest

Najmanje četiri osobe su ranjene posle druge uzastopne noći napada dronovima, tokom kojih su ruske snage gađale civilne mete, uključujući ijedno obdanište.

Timur Tkačenko, šef vojne administracije Kijeva, saopštio je da je u napadu oštećeno više kuća i objekata, među njima i jedno obdanište. Gradske vlasti upozorile su stanovnike da budu spremni na moguće raketne napade na prestonicu, piše Kijev post.

Pogođena termoelektrana u Troješćini

Prema ranim izveštajima očevidaca objavljenim na društvenim mrežama, termoelektrana CHP-6 u kijevskom okrugu Troješćina pogođena je kamikaza dronovima.

Do 3 časa po lokalnom vremenu u četvrtak, prijavljeno je da su četiri osobe ranjene u napadima. Ovaj najnoviji napad usledio je posle talasa raketnih napada i udara dronovima širom Ukrajine u sredu, kada je poginulo sedam osoba, među njima dvoje dece, a veliki delovi zemlje ostali su bez struje.

Cilj - uništenje energetske infrastrukture pre zime

- Većina ukrajinskih regiona bila je meta - izjavila je ministarka energetike Svetlana Grinčuk, dodajući da to pokazuje "sistematski pokušaj neprijatelja da uništi naš energetski sistem pre zime".

Grinčuk je dodala da ruske snage takođe napadaju ekipe koje rade na popravci oštećenih elektroenergetskih objekata iz prethodnih napada.

Moskva tvrdi da uzvraća za ukrajinske napade

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage gađale ukrajinsku energetsku infrastrukturu u odmazdi za ukrajinske napade na ruske civilne ciljeve.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike navelo je da je Grinčuk razgovarala sa svojim američkim kolegom Krisom Rajtom, opisavši posledice napada i istakavši potrebu zemlje za dodatnom opremom.

Novi udari na Kijev U sredu ujutru ruske snage su pokrenule kombinovani napad dronovima i raketama na Kijev, pri čemu su pogođene stambene zgrade u nekoliko delova grada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da su dve osobe poginule, a petoro ranjeno, među njima i dvoipogodišnje dete.

Svedočenje povređene radnice

- Odjeknula je eksplozija, a u sledećem trenutku osetila sam bol na licu. Počela sam da vrištim. Kada sam prešla rukom preko lica, pomislila sam da su suze, ali bila je krv - rekla je za Rojters Nađa Zinčuk (24), zaposlena u jednoj prodavnici blizu pogođene zgrade.

Požar u stambenoj zgradi i novi broj žrtava Prema podacima Državne službe za vanredne situacije (DSNS), u Dnjeprovskom okrugu pogođena je stambena zgrada, a na šestom spratu šesnaestospratnice izbio je požar.

Spasioci su evakuisali deset osoba, a kasnije su pronađena tela dvoje poginulih.