Vreme polako klizi niz horizont,

leno se skriva u korpi za leđa.

Zeleni vagon lagano se njiše

i staje na maloj planinskoj stanici.

Zvuk lokomotive širi se kao vetar,

pada na selo kroz dim ognjišta.

Neki koraci nisu samo za trku —

neka putovanja čekaju jučerašnji dan.

U vagonu — Kina.

Domovina diše u ljudskim pričama,

dečji osmesi, boje svih godišnjih doba,

glačaju bore na majčinom licu.

U vagonu — Kina.

Naša nekadašnja putovanja, stajanja i polasci.

Koliko god dalek bio put, koračamo smireno —

nijedna karta nikad neće promašiti voz.

Neće pogrešiti, neće pogrešiti.

Neće pogrešiti, neće pogrešiti.

Kina u vagonu Izvor: Kineska medijska grupa