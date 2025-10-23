Američka tajna služba od juče je na nogama, područje oko Bele kuće bilo je blokirano nakon što se jedan muškarac automobilom zakucao u kapiju američke Tajne službe kod Bele kuće. Kako je navedeno, američki predsednik Donald Tramp boravio je u rezidenciji u vreme incidenta. Policija je saopštila da je počinilac uhapšen, kao i da je u toku istraga.

- Američke bezbednosne službe nisu još ništa saopštile što se tiče ovog događaja, osim da se desilo. Ono što znamo jeste da se auto zaleteo i udario u bezbednosnu kapiju, ulaz u Belu kuću za automobile, pregledano je da li vozilo ima neku bombu ili ne, tako da u ovom trenutku ne znamo da li je u pitanju nesreća, prosto neki čudan splet okolnosti ili neka namera. Ako već nije bilo bombe u automobilu, onda je veoma upitno kako je ta osoba, i ako je htela da uradi nešto, mislila da može da dođe skroz do Trampa. Osoba koja je ovako nešto uradila nije bila ni blizu Donalda Trampa, nije uspela da dospe i ovo ne deluje kao neki ozbiljan plan, nešto što je izvedeno na tom nivou da može da ugrozi život predsednika - objasnio je Bumbić.