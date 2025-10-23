Slušaj vest

Američka tajna služba od juče je na nogama, područje oko Bele kuće bilo je blokirano nakon što se jedan muškarac automobilom zakucao u kapiju američke Tajne službe kod Bele kuće. Kako je navedeno, američki predsednik Donald Tramp boravio je u rezidenciji u vreme incidenta. Policija je saopštila da je počinilac uhapšen, kao i da je u toku istraga.

Da li ima novih informacija o ovom incidentu, ali i da li se ovaj slučaj može karakterisati kao pokušaj još jednog napada na američkog predsednika ili na Belu kuću, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je analitičar Nenad Bumbić.

Donald Tramp
Tramp smatr da BRIKS vodi politiku „napada na dolar“ Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

- Američke bezbednosne službe nisu još ništa saopštile što se tiče ovog događaja, osim da se desilo. Ono što znamo jeste da se auto zaleteo i udario u bezbednosnu kapiju, ulaz u Belu kuću za automobile, pregledano je da li vozilo ima neku bombu ili ne, tako da u ovom trenutku ne znamo da li je u pitanju nesreća, prosto neki čudan splet okolnosti ili neka namera. Ako već nije bilo bombe u automobilu, onda je veoma upitno kako je ta osoba, i ako je htela da uradi nešto, mislila da može da dođe skroz do Trampa. Osoba koja je ovako nešto uradila nije bila ni blizu Donalda Trampa, nije uspela da dospe i ovo ne deluje kao neki ozbiljan plan, nešto što je izvedeno na tom nivou da može da ugrozi život predsednika - objasnio je Bumbić.

KO JE ČOVEK KOJI SE AUTOMOBILOM ZAKUCAO U KAPIJU BELE KUĆE? Tramp tokom incidenta boravio u rezidenciji - sumnja se na napad, auto pregledan do detalja Izvor: Kurir televizija

