Ruske snage zauzele su dva nova sela na frontu na jugoistoku Ukrajine, a osvojile su i rečno ostrvo na jugu zemlje, objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Istovremeno, ukrajinska vojska tvrdi kako je zabeležila uspehe blizu grada Doproplijeu Donjeckoj oblasti, odnosno središtu fronta, gde zvaničnici tvrde da snage Kijeva napreduju u protivofanzivi.

Ruske snage sporo napreduju prema zapadu uzduž fronta na istoku Ukrajine i trenutno imaju kontrolu nad oko 19 odsto ukrajinske teritorije.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage sada upravljaju Pavlivkom u Zaporoškoj oblastina jugoistoku, jednom od četiri regije koje Moskva svojata, i Ivanivkom u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ministarstvo je takođe u saopštenju na komunikacionoj platformi Telegram navelo da je pogodilo ukrajinsku energetsku infrastrukturu u odgovoru na ukrajinske napade na ruske civilne ciljeve.

Ukrajinci: Oslobodili smo selo Kučeriv Jar

Rojters nije mogao nezavisno da proveri izveštaj o frontu s obe strane. Ruske novinske agencije su rano jutros citirale Ministarstvo odbrane koje je objavilo da su padobranci i druge jedinice prešle reku Dnjepar i da su zauzele rečno ostrvoKarantinij u blizini južnog grada Hersona.

Ruske snage uspostavile su kontrolu nad većim delom delte Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopštio je gubernator oblasti Vladimir Saldo.

- Veći deo delte Dnjepra sada je pod našom kontrolom - rekao je Saldo za Sputnjik.

Ukrajinska vojska je prošle nedelje javila da su ruske snage bezuspešno pokušale da dođu na ostrvo. Ruske snage su okupirale Herson u ranim fazama rata 2022. godine, ali je Ukrajina kasnije te godine vratila Herson i druge delove Hersonske oblasti.