Neimenovani muškarac pokušao je noćas da uleti automobilom u dvorište ruske ambasade u Bukurešti.

On je jutros u 3.00 pokušao silom da prođe kapiju ruske ambasade, javlja rumunski portal Digi24.

Prema navodima rumunske žandarmerije, vojnik na stražarskom mestu je uspeo da zaustavi vozača pre nego što je ušao u radijus ambasade.

Ubrzo nakon uzbune, policijske službe su stigle na lice mesta kako bi pokrenule antiterorističke akcije.

Čovek je pokušao da pobegne, ali su ga vozila hitne pomoći blokirale da pobegne, nakon čega je odlučio da se preda.

Muškarac (53) je rumunski državljanin.

Prema navodima saobraćajne policije, njemu je ranije bila privremeno oduzeta vozačka dozvola.

U krvi pronađeni tragovi benzodiazepina i amfetamina

Testovi na drogu sprovedeni na licu mesta ukazali su na prisustvo dve zabranjene supstance u njegovom telu.

Nakon toga, muškarac je odveden u Nacionalni institut za sudsku medicinu (INML) radi prikupljanja bioloških uzoraka.

U saopštenju žandarmerije navodi se da su dve zabranjene supstance pronađene u krvi muškarca bile benzodiazepin i amfetamin.

Žandarmerija takođe uverava da "bezbednost diplomatskog objekta nije bila ugrožena i da nisu zabeležene žrtve niti značajna materijalna šteta".

(Kurir.rs/Digi24/P.V.)

