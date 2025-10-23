MADURO ZAPRETIO OBARANJEM AMERIČKIH AVIONA I HELIKOPTERA?! "Rasporedili smo na hiljade ruskih raketa u svakom delu naše zemlje, SPREMNI SMO"
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da njegova zemlja poseduje 5.000 ruskih protivvazdušnih raketa raspoređenih na "ključnim odbrambenim položajima", dok raste napetost zbog vojnih aktivnosti SAD u Karipskom moru.
Tramp razmatra vojnu intervenciju
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da razmatra vojnu akciju unutar Venecuele u sklopu kampanje protiv trgovine drogom i šireg napora da oslabi Madura, dugogodišnjeg protivnika Vašingtona, piše CNN.
- Svaka vojna sila na svetu zna moć sistema Igla-S, a Venecuela ih ima ne manje od 5.000 - rekao je Maduro tokom događaja sa vojnim osobljem, emitovanog na državnoj televiziji Venezolana de Televisión (VTV).
Ruske rakete kratkog dometa
Rakete Igla-S su ruski sistemi kratkog dometa i niske visine, slični američkim raketama Stinger. Mogu da obaraju male vazdušne ciljeve poput krstarećih raketa, dronova, helikoptera i aviona koji lete nisko.
Maduro je izjavio da su te rakete, koje su dovoljno lagane da ih nosi jedan vojnik, raspoređene "čak i u poslednjoj planini, poslednjem selu i poslednjem gradu na teritoriji zemlje".
Američke trupe na Karibima
SAD su rasporedile 4.500 marinaca i mornara u regiju Karipskog mora kako bi pojačale operacije protiv kartela i demonstrirale vojnu moć. Američke snage su izvele više napada na brodove u blizini karipske obale, tvrdeći da su ti brodovi učestvovali u švercu narkotika.
Ipak, američki zakonodavci iz obe partije postavili su pitanja o zakonitosti tih napada na takozvane "narko brodove".
CIA i moguće širenje vojne kampanje
Prošle nedelje Tramp je rekao da je odobrio CIA sprovođenje tajnih operacija u Venecueli i da SAD razmatraju širenje vojne kampanje na kopno kao deo intenziviranja pritiska na Madurov režim.
- Sada svakako razmatramo kopnene operacije, jer more već u potpunosti kontrolišemo - rekao je Tramp novinarima.
Pripreme za moguću intervenciju
Administracija Donalda Trampa mesecima tiho priprema teren za potencijalnu vojnu akciju, povezujući Madura sa narko-kartelima i grupama koje su američke vlasti označile kao terorističke organizacije koje predstavljaju neposrednu pretnju SAD.
Za sada, međutim, nema dokaza da je Tramp doneo odluku o pokretanju napada ili o direktnom ciljanju Madurovog režima.
Cilj kampanje, prema izvorima CNN-a, jeste da se na Madura izvrši pritisak da sam podnese ostavku, uz uspostavljanje uverljive pretnje američkom vojnom silom ako to ne učini.
Maduro mobiliše trupe i milicije
Maduro odgovara premeštanjem vojske, mobilizacijom "miliona pripadnika milicije" i oštrim osudama aktivnosti SAD u regionu.
- Narod Venecuele je svestan, jedinstven i odlučan. Imamo sredstva da još jednom porazimo ovu otvorenu zaveru protiv mira i stabilnosti Venecuele - izjavio je Maduro u nedavnom televizijskom obraćanju.
Sumnje u broj rezervista i vojnu spremnost
Maduro tvrdi da njegove dobrovoljačke milicije sada broje više od osam miliona rezervista, ali su stručnjaci izrazili sumnju u tačnost te brojke, kao i u kvalitet njihove obuke.
Prema podacima ruske državne kompanije Rosoboronexport, koja izvozi sisteme Igla-S, njihov domet je do 6.000 metara, a maksimalna visina dejstva 3.500 metara.
CNN nije mogao nezavisno da potvrdi broj raketa Igla-S koji je Maduro naveo, ali se zna da su deo venecuelanskog arsenala, prema vojnom izveštaju Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS).
Ministar odbrane Venecuele, Vladimir Padrino, više puta je fotografisan sa lanserima Igla-S u Karakasu.