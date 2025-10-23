Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da njegova zemlja poseduje 5.000 ruskih protivvazdušnih raketa raspoređenih na "ključnim odbrambenim položajima", dok raste napetost zbog vojnih aktivnosti SAD u Karipskom moru.

Tramp razmatra vojnu intervenciju

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da razmatra vojnu akciju unutar Venecuele u sklopu kampanje protiv trgovine drogom i šireg napora da oslabi Madura, dugogodišnjeg protivnika Vašingtona, piše CNN.

- Svaka vojna sila na svetu zna moć sistema Igla-S, a Venecuela ih ima ne manje od 5.000 - rekao je Maduro tokom događaja sa vojnim osobljem, emitovanog na državnoj televiziji Venezolana de Televisión (VTV).

1/10 Vidi galeriju Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Ruske rakete kratkog dometa

Rakete Igla-S su ruski sistemi kratkog dometa i niske visine, slični američkim raketama Stinger. Mogu da obaraju male vazdušne ciljeve poput krstarećih raketa, dronova, helikoptera i aviona koji lete nisko.

Maduro je izjavio da su te rakete, koje su dovoljno lagane da ih nosi jedan vojnik, raspoređene "čak i u poslednjoj planini, poslednjem selu i poslednjem gradu na teritoriji zemlje".

Američke trupe na Karibima

SAD su rasporedile 4.500 marinaca i mornara u regiju Karipskog mora kako bi pojačale operacije protiv kartela i demonstrirale vojnu moć. Američke snage su izvele više napada na brodove u blizini karipske obale, tvrdeći da su ti brodovi učestvovali u švercu narkotika.

Ipak, američki zakonodavci iz obe partije postavili su pitanja o zakonitosti tih napada na takozvane "narko brodove".

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

CIA i moguće širenje vojne kampanje

Prošle nedelje Tramp je rekao da je odobrio CIA sprovođenje tajnih operacija u Venecueli i da SAD razmatraju širenje vojne kampanje na kopno kao deo intenziviranja pritiska na Madurov režim.

- Sada svakako razmatramo kopnene operacije, jer more već u potpunosti kontrolišemo - rekao je Tramp novinarima.

Pripreme za moguću intervenciju

Administracija Donalda Trampa mesecima tiho priprema teren za potencijalnu vojnu akciju, povezujući Madura sa narko-kartelima i grupama koje su američke vlasti označile kao terorističke organizacije koje predstavljaju neposrednu pretnju SAD.

Za sada, međutim, nema dokaza da je Tramp doneo odluku o pokretanju napada ili o direktnom ciljanju Madurovog režima.

Cilj kampanje, prema izvorima CNN-a, jeste da se na Madura izvrši pritisak da sam podnese ostavku, uz uspostavljanje uverljive pretnje američkom vojnom silom ako to ne učini.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sleteo u Izrael Foto: ABIR SULTAN/EPA

Maduro mobiliše trupe i milicije

Maduro odgovara premeštanjem vojske, mobilizacijom "miliona pripadnika milicije" i oštrim osudama aktivnosti SAD u regionu.

- Narod Venecuele je svestan, jedinstven i odlučan. Imamo sredstva da još jednom porazimo ovu otvorenu zaveru protiv mira i stabilnosti Venecuele - izjavio je Maduro u nedavnom televizijskom obraćanju.

Sumnje u broj rezervista i vojnu spremnost

Maduro tvrdi da njegove dobrovoljačke milicije sada broje više od osam miliona rezervista, ali su stručnjaci izrazili sumnju u tačnost te brojke, kao i u kvalitet njihove obuke.

Prema podacima ruske državne kompanije Rosoboronexport, koja izvozi sisteme Igla-S, njihov domet je do 6.000 metara, a maksimalna visina dejstva 3.500 metara.

CNN nije mogao nezavisno da potvrdi broj raketa Igla-S koji je Maduro naveo, ali se zna da su deo venecuelanskog arsenala, prema vojnom izveštaju Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS).