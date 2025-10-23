Slušaj vest

Nemačka policija upucala je vojnika tokom velike vežbe Bundesvera u Nemačkoj.

Nemačkog vojnika ranila je policija tokom velike vojne vežbe nemačkih oružanih snaga (Bundesver) u gradu Erding, u južnoj Bavarskoj, saopštili su nemački zvaničnici.

Portparol Operativne komande Bundesvera rekao je nemačkim medijima da je došlo do nesporazuma između vojnika koji su učestvovali u vežbi i policije, koju su pozvali lokalni stanovnici, što je dovelo do ispaljivanja hica.

Vojnik je u međuvremenu otpušten iz bolnice, gde je bio zbrinut zbog lakših povreda, naveli su portparol i lokalna policija.

Foto: Shutterstock

Zašto je nemačka policija pucala na vojnike?

U okviru vežbe pod nazivom "Marshal Power", Bundesver trenutno sprovodi operaciju u kojoj učestvuje oko 500 vojnih policajaca, kao i stotine pripadnika policije, vatrogasaca i službi hitne pomoći.

Vežbe se odvijaju na javnim mestima u desetak bavarskih gradova i sela severno od Minhena, uključujući i Erding, a cilj im je simulacija reakcije na napad na neku članicu NATO.

Bavarska policija saopštila je da je reagovala na dojavu o muškarcu naoružanom oružjem, zbog čega je na jugoistok Erdinga poslato više jedinica, uključujući i helikopter, u ranim večernjim satima u sredu.

Prema pisanju nemačkog lista Bild, vojna policija je pucala manevarskom municijom na policajce koji su stigli na lice mesta, verujući da je to deo vojne vežbe.

Policija uzvratila bojevom municijom

Policajci su zatim uzvratili pravom, bojevom municijom, pri čemu je jedan vojnik pogođen.

"Zbog pogrešnog tumačenja situacije na licu mesta, došlo je do pucnjave", navela je bavarska policija u saopštenju.

„Kasnije se ispostavilo da je osoba koja je nosila oružje pripadnik nemačkih oružanih snaga, koji je bio na lokaciji u okviru vojne vežbe,“ dodaje se u saopštenju.