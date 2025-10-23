CIRKUS NA AERODROMU HITROU: VOZAČ ZAGLAVIO KOMBI ISPOD KRILA! Putnici psovali što je izazvao otkazivanje leta, morali da traže smeštaj preko noći (VIDEO)
Nespretni vozač izazvao je haos na aerodromu Hitrou u Londonu, kada je uspeo da zaglavi vozilo ispod krila aviona kompanije "Britiš ervejs".
Problem je nasao kada je službenik zaboravio da stavi ručnu kočnicu i njegov automobil se zaustavio ispod krila, što će kompaniju koštati oko 120.000 evra.
Let BA33 za Kuala Lumpur sa Hitroua morao je biti otkazan zbog bezbednosnih razloga.
Oko 300 putnika koji čekali da se ukrcaju u "Boing 789 Drimlajner" reagovali su burno, psujući, dok su pokušavali da pronađu smeštaj preko noći.
Kašnjenje od 24 sata izazvalo je otkazivanje poletanja u ponedeljak u 21:15.
Snimak gafa do kojeg je došao list San prikazuje trenutak kada su službe hitne pomoći stigle na lice mesta.
Inženjeri su pozvani na pistu na Terminalu 5 da pregledaju štetu.
Vozilo koje je izazvalo pometačinu u funkcionisanju "Britiš ervejsa" pripadalo je kompaniji "Tejls", koja je specijalizovana za zabavu tokom leta i interne probleme u avionima.
"Vozač je bio glup, nije koristio ručnu kočnicu, zbog čega se vozilo prevrnulo ispod mlaznjaka, što je izazvalo je haos i mučna kašnjenja stotinama putnika. Neverovatno je pomisliti da bi neko ko vozi u i oko parkiranih džambo džetova zaboravio da stavi ručnu kočnicu. Kakva budala. Vozač će se nadati da troškovi neće biti povučeni od njegove plate", rekao je izvor za San.
(Kurir.rs/TheSun/P.V.)