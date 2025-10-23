Slušaj vest

Nespretni vozač izazvao je haos na aerodromu Hitrou u Londonu, kada je uspeo da zaglavi vozilo ispod krila aviona kompanije "Britiš ervejs".

Problem je nasao kada je službenik zaboravio da stavi ručnu kočnicu i njegov automobil se zaustavio ispod krila, što će kompaniju koštati oko 120.000 evra.

Let BA33 za Kuala Lumpur sa Hitroua morao je biti otkazan zbog bezbednosnih razloga.

Oko 300 putnika koji čekali da se ukrcaju u "Boing 789 Drimlajner" reagovali su burno, psujući, dok su pokušavali da pronađu smeštaj preko noći.

Kašnjenje od 24 sata izazvalo je otkazivanje poletanja u ponedeljak u 21:15.

Snimak gafa do kojeg je došao list San prikazuje trenutak kada su službe hitne pomoći stigle na lice mesta.

Inženjeri su pozvani na pistu na Terminalu 5 da pregledaju štetu.

Vozilo koje je izazvalo pometačinu u funkcionisanju "Britiš ervejsa" pripadalo je kompaniji "Tejls", koja je specijalizovana za zabavu tokom leta i interne probleme u avionima.