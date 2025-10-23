Slušaj vest

Demokrata iz Mejna Grejem Platner rekao je da se njegova kampanja za Senat SAD našla na udaru, a sve zbog simbola na grudima koji je istetovirao dok je bio u Hrvatskoj 2007. godine.

Platner, rekao je u sredu da je tetovaža na njegovim grudima prekrivena kako više ne bi odražavala sliku koja je široko prepoznata kao nacistički simbol.

On je otkrio da je je tetovažu lobanje i ukrštenih kostiju napravio 2007. godine, kada je imao dvadesetak godina i bio u marincima.

To se, kako je rekao, dogodilo tokom noći pijanstva dok je bio na odmoru u Hrvatskoj, dodajući da donedavno nije bio svestan da se slika povezuje sa nacističkom policijom.

Platner je u intervjuu za Asošijejted pres rekao da je, iako je njegova kampanja prvobitno rekla da će ukloniti tetovažu, on odlučio da je prekrije drugom tetovažom zbog ograničenih mogućnosti gde živi u ruralnom delu američke savezne države Mejn.

"Odlazak na mesto za uklanjanje tetovaža će potrajati. Želeo sam da ovo skinem sa tela", istakao je on.

Početna slika tetovaže ličila je na specifičan simbol Hitlerove paravojne SS divizije, koja je bila odgovorna za sistematska ubistva miliona Jevreja i drugih u Evropi tokom Drugog svetskog rata.

Platner nije ponudio detalje o novoj tetovaži, ali je ponudio da pošalje fotografiju agenciji AP.

Uzgajivač ostriga vodi progresivnu kampanju protiv republikankinje Suzan Kolins, koja je 30 godina bila u Senatu.

U prepunoj grupi demokrata na preliminarnim izborima nalazi se i guvernerka Dženet Mils, koja je dva puta bila u mandatu.

Platner je rekao da nikada nije bio ispitivan o vezama tetovaže sa nacističkim simbolima u 20 godina koliko je ima.