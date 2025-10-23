Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nazvao je pitanje potencijalne isporuke raketa dugog dometa „Tomahavk“ Ukrajini „veoma delikatnim“.

On je komentarisao nedavnu odluku američkog kolege, Donalda Trampa, da ne isporuči Ukrajini rakete "Tomahavk".

"Mislim da ste čuli za ovo od predsednika Trampa. Ovo je veoma delikatna odluka. Ali ovo je ista situacija kao što je bila sa sankcijama ranije", istakao je Zelenski tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Briselu.

Zelenski je naglasio da je odluka o sankcijama "izgledala nemoguća".

Foto: Printskrin Youtube

"Sada vidimo odluke o ovim energetskim sankcijama, koje su veoma važne. I zato mislim da ćemo dugoročno imati istu odluku u budućnosti po ovom pitanju. Ali, to zavisi od američke strane", naglasio je ukrajinski predsednik.

Evropska pravda navodi da je Tramp, dok je razgovarao sa novinarima na sastanku sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, rekao da SAD nisu pristale da isporuče Ukrajini rakete dugog dometa "Tomahavk“ jer je potrebno šest meseci do godinu dana da se nauči kako se koriste.

"Postoje ogromna kriva učenja sa 'Tomahavkom'. To je veoma moćno oružje, veoma precizno oružje, i možda je to ono što ga čini tako teškim. Potrebna je godina intenzivne obuke da se nauči kako se koristi, a mi znamo kako da ga koristimo i nećemo tome učiti druge ljude", rekao je Tramp.

Foto: Shutterstock, Screenshot, EPA/Alexander Kazakovsputnik Krem, AP John Mcdonnell

Rekao je da je jedini način da Ukrajina napadne raketama 'Tomahavk' ako SAD ispale rakete, ali da Vašington "to neće učiniti".

Zelenski je 17. oktobra razgovarao sa Trampom i tada je napustio Belu kuću, čini se, razočaran, jer se očekivalo se da će jedno od ključnih pitanja biti mogućnost snabdevanja Ukrajine raketama "Tomahavk".

Uoči sastanka, Tramp je pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina, nakon čega je rekao da mu se "ne sviđa" mogućnost snabdevanja Ukrajine "Tomahavcima" i rekao da sekundarne sankcije protiv kupaca ruskih energetskih resursa verovatno nisu pravo vreme.