SLUČAJ SE TRETIRA KAO UBISTVO

Mladić i devojka, stari oko 20 godina, iz okruga Bakau, pronađeni su mrtvi u automobilu u šumovitom području blizu jezera Frumoasa, u okrugu Hargita.

Portparol tužilaštva u Hargiti Dan Gilčesku, izjavio je danas za Ađerpres da je u automobilu pronađen i tip elektrošokera koji se obično koristi za životinje.

Na telima dvojice su bile vidljive prostrelne rane.

Prema rečima tužioca, mladi ljudi su iz rumunskog okruga Bakau, bili su zajedno oko godinu dana i napustili su dom dan pre nego što su pronađeni mrtvi.

Slučaj je registrovan kao krivični postupak za ubistvo, ali istražitelji ne isključuju nijednu mogućnost, uključujući ubistvo praćeno samoubistvom.

"U tužilaštvu pri sudu u Hargiti pokrenut je krivični postupak. Tretira se kao ubistvo, ne isključujemo nijednu mogućnost. Videćemo okolnosti pod kojima se dogodilo", izjavio je Dan Gilčesku.

Obdukcije će biti obavljene u četvrtak kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.