Novinarka ukrajinskog televizijskog kanala "Sloboda" (Freedom) Olena Gubanova i snimatelj Jevgen Karmazin poginuli su u napadu ruske bespilotne letelice Lanset u Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti.

"Od prvih dana potpune ruske invazije, oni su izveštavali o situaciji u regionu, govorili istinu o neprijateljskim zločinima, evakuaciji civilnog stanovništva, priče naših branilaca. Radili su na najvrelijim tačkama u Donjeckoj oblasti, uvek su bili prvi svuda", rekao je šef lokalne vojne administracije (OVA) Donjecke oblasti Vadim Filaškin.

Šef OVA nije naveo više detalja, ali je objavio je fotografiju automobila uništenog dronom i pretpostavlja se da su to lične stvari novinara, uključujući pancire na kojima jasno piše "pres".

TV Sloboda potvrdila je smrt svojih novinara u Kramatorsku.

"Usled neprijateljskog napada, poginuli su ratna dopisnica Olena Gramova (Gubanova) i snimatelj Jevgenij Karmazin, oboje poreklom iz Donjecke oblasti.

Takođe je objavljeno da je još jedan novinar, specijalni izveštač Aleksandar Količev, prevezen u bolnicu sa povredama.

Napominje se da su se tokom granatiranja novinari nalazili u automobilu na benzinskoj pumpi.