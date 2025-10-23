Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Kazahstanaje danas saopštilo da pojačava kontrolu vazdušnog prostora, pošto je bespilotna letelica "nepoznatog porekla" eksplodirala na zapadu zemlje, u blizini granice sa Rusijom.

Eksplozija se dogodila na nenastanjenom području, oko 180 kilometara od ruskog grada Orenburga, koji je prošle nedelje bio cilj ukrajinskih dronova. Napadnut je pogon za preradu gasa iz Kazahstana.

U toku su konsultacije sa stranim partnerima koji možda poseduju takve letelice, navelo je Ministarstvo odbrane u Astani.