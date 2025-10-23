Dron nepoznatog porekla eksplodirao je na 180 km od ruskog grada Orenburga. Eksplozija se dogodila na zapadu Kazahstana u nenaseljenoj oblasti.
UZBUNA!
EKSPLOZIJA U KAZAHSTANU! Puklo nadomak granice sa Rusijom, svi su na NOGAMA, grad udaljen 180 km redovno je bio meta UDARA Ukrajinaca! (FOTO)
Slušaj vest
Ministarstvo odbrane Kazahstanaje danas saopštilo da pojačava kontrolu vazdušnog prostora, pošto je bespilotna letelica "nepoznatog porekla" eksplodirala na zapadu zemlje, u blizini granice sa Rusijom.
Eksplozija se dogodila na nenastanjenom području, oko 180 kilometara od ruskog grada Orenburga, koji je prošle nedelje bio cilj ukrajinskih dronova. Napadnut je pogon za preradu gasa iz Kazahstana.
Eksplozije u termoelektrani u ruskom gradu Orenburgu Foto: screenshot X/nexta_tv
Vidi galeriju
U toku su konsultacije sa stranim partnerima koji možda poseduju takve letelice, navelo je Ministarstvo odbrane u Astani.
Kazahstan održava tople odnose sa Moskvom, ali i naglašava podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, navodi Rojters.
(Kurir.rs/FoNet/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši