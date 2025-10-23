Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je danas da Mađari neće ginuti za Ukrajinu.

"Na dan Marša mira u Budimpešti šaljemo snažnu poruku svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu! nećemo slati našu decu u klanicu po naređenju Brisela", naveo je Orban na platformi X.

1/5 Vidi galeriju Budimpešta Marš Mira Foto: Robert Hegedus/MTI, Rudolf Karancsi/AP

Desetine hiljada pristalica Orbanovih pristalica marširalo je danas u Budimpešti kako bi pokazali podršku premijeru, povodom važnog mađarskog državnog praznika, dok se on suočava sa najvećim izazovom za svoju petnaestogodišnju vladavinu - od strane proevropske opozicione partije, pred izbore 2026. godine.

Obeležavanje ustanka iz 1956. godine, kada su Mađari ustali protiv sovjetske vlasti, a koji je ugušila Crvena armija, dolazi u osetljivom trenutku za Orbana, navodi Rojters.

On se protivi politici Evropske unije koja podrazumeva slanje vojne pomoći Ukrajini u borbi protiv ruskog napada, a istovremeno održava dobre odnose sa Kremljom, uprkos tome što ostatak EU nastoji da Moskvu izoluje.