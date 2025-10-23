OPSADNO STANJE U LONDONU! Uhapšena trojica RUSKIH špijuna, jake snage češljaju delove britanske prestonice! Sve VRVI od policije!
Tri muškarca stara 44, 45 i 48 godina uhapšena su u Londonupod sumnjom da su špijunirali za Rusiju, saopštila je britanska policija za borbu protiv terorizma.
Uhapšeni zbog saradnje sa stranom obaveštajnom službom
Policija je uhapsila trojicu muškaraca na adresama u zapadnom i centralnom delu Londona. Sva trojica su osumnjičena za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi, što je protivno članu 3 Zakona o nacionalnoj bezbednosti (National Security Act) iz 2023. godine.
Muškarci, svi u četrdesetim godinama, privedeni su u policijsku stanicu u Londonu.
Istraga i pretresi na više lokacija
Londonska policija potvrdila je da se sumnje odnose na Rusiju. Pretresi su i dalje u toku na adresama na kojima su muškarci uhapšeni, kao i na još jednoj lokaciji u zapadnom Londonu.
Policija: Rastući broj posrednika stranih službi
- Primećujemo sve veći broj ljudi koje bismo mogli da opišemo kao "posrednike", koje strane obaveštajne službe regrutuju, a ova hapšenja su direktno povezana sa našim naporima da poremetimo takve aktivnosti - rekao je Dominik Marfi, šef londonske policije za borbu protiv terorizma.
On je upozorio građane da razmisle pre nego što prihvate bilo kakvu saradnju sa stranim državama.
- Svaka osoba koja uđe u kriminalne aktivnosti u ime strane države u Ujedinjenom Kraljevstvu treba da zna da će takvo ponašanje biti istraženo, da će biti gonjena i da može snositi veoma ozbiljne posledice ako bude osuđena - zaključio je on.