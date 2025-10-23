Slušaj vest

Tri muškarca stara 44, 45 i 48 godina uhapšena su u Londonupod sumnjom da su špijunirali za Rusiju, saopštila je britanska policija za borbu protiv terorizma.

Uhapšeni zbog saradnje sa stranom obaveštajnom službom

Policija je uhapsila trojicu muškaraca na adresama u zapadnom i centralnom delu Londona. Sva trojica su osumnjičena za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi, što je protivno članu 3 Zakona o nacionalnoj bezbednosti (National Security Act) iz 2023. godine.

Muškarci, svi u četrdesetim godinama, privedeni su u policijsku stanicu u Londonu.

Istraga i pretresi na više lokacija

Londonska policija potvrdila je da se sumnje odnose na Rusiju. Pretresi su i dalje u toku na adresama na kojima su muškarci uhapšeni, kao i na još jednoj lokaciji u zapadnom Londonu.

Policija: Rastući broj posrednika stranih službi

- Primećujemo sve veći broj ljudi koje bismo mogli da opišemo kao "posrednike", koje strane obaveštajne službe regrutuju, a ova hapšenja su direktno povezana sa našim naporima da poremetimo takve aktivnosti - rekao je Dominik Marfi, šef londonske policije za borbu protiv terorizma.

On je upozorio građane da razmisle pre nego što prihvate bilo kakvu saradnju sa stranim državama.

- Svaka osoba koja uđe u kriminalne aktivnosti u ime strane države u Ujedinjenom Kraljevstvu treba da zna da će takvo ponašanje biti istraženo, da će biti gonjena i da može snositi veoma ozbiljne posledice ako bude osuđena - zaključio je on.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

