Slušaj vest

Komandant lokalne ukrajinske vatrogasno-spasilačke jedinice Jurij Čistikov (49) ubijen je tokom napada ruskih snaga na vatrogasce koji su gasili požar nastao usled granatiranja, saopštila je danas ukrajinska Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSV).

Napad se dogodio u selu Zeleni Haj u Kupjanskom okrugu.

Komandant Čistikov ubijen je, a petorica njegovih kolega su povređena.

Ubijeni vatrogasac je iza sebe ostavio ćerku.

"Čitava porodica spasilačke službe izražava iskreno saučešće porodici poginulog heroja. Njegova hrabrost, neustrašivost i samopožrtvovanje zauvek će ostati u našem sećanju. Jurij Čistikov je bio primer dužnosti i predanosti – čovek za koga je spasavanje drugih značilo više od sopstvenog života", navodi se u saopštenju DSV.

Ranije su ruske snage izvele dva uzastopna napada dronom na železničku stanicu u gradu Šostka, Sumska oblast, ciljajući putničke vozove i civile tokom evakuacije, navodi ukrajinski sajt United24Media.