ZELENSKI ZAPRETIO PUTINU: Nema samo Amerika "Tomahavke", imaju ga i neke druge zemlje Evropske unije
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao je danas da Ukrajina očekuje da će od evropskih država dobiti rakete dugog dometa, uključujući i Tomahavke.
Prema njegovim rečima, kada je reč o oružju dugog dometa za Ukrajinu, to znači da "Putinov režim mora da oseti stvarne posledice ovog rata".
"I pozivam vas da podržite sve što će pomoći Ukrajini da dobije takve mogućnosti, jer je to zaista važno Rusiji. A ovo oružje dugog dometa nije samo u SAD, imaju ga i neke evropske zemlje, uključujući i 'Tomahavke'. Već pregovaramo sa zemljama koje mogu da pomognu", rekao je predsednik Ukrajine.
On je dodao da Putin "dobro razume da oružje dugog dometa zaista može promeniti tok rata".
Zelenski je 17. oktobra otišao u Belu kuću na sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Očekivalo se da će jedno od ključnih pitanja biti mogućnost snabdevanja Ukrajine raketama "Tomahavk", ali je Tramp kategorički odbacio takvu mogućnost.
Uoči sastanka, Tramp je pozvao Vladimira Putina, nakon čega je ruski predsednik rekao da mu se ne sviđa mogućnost snabdevanja Ukrajine "Tomahavcima".
Nešto ranije, Zelenski je izjavio da se nekada mislilo da su sankcije Rusiji nemoguće, ali da se to ipak dogodilo, što očekuje i po pitanju isporuka "Tomahavka".
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/Preveo P.V.)