Britanski kralj Čarls i vatinaksi papa Lav XIV zajedno su se danas molili u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, što je prvi put u skoro 500 godina da se jedan britanski monarh molio sa poglavarom Rimokatoličke crkve.

Bila je to prva zajednička služba engleskog monarha i pape od 1534. godine, kada je došlo do raskola jer se kralj Henri VIII proglasio poglavarom Crkve Engleske, odvojivši se od Rimokatoličke crkve.

Kako prenosi BBC, takođe je zapanjujući i gest priznavanja uloge koju su anglosaksonski vladari igrali u održavanju prelepe bazilike Svetog Pavla van zidina.

Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, ANGELO CARCONI/ANSA

Crkva Engleske i Rimokatočika crkva sarađuju na brojnim globalnim projektima i pitanjima već dugo.

Pokojni papa Franja i bivši nadbiskup Kenterberija Džastin Velbi zajedno su putovali u Južni Sudan kako bi pokušali da podstaknu mir.

Dok je bio princ, Čarls je ranije posećivao pape u Vatikanu, a papa Franja je bio poznat po velikom poštovanju pokojne kraljice Elizabete.