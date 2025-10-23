PRVI PUT U 500 GODINA DA SE BRITANSKI MONARH MOLIO SA PAPOM: Kralj Čarls u Vatikanu na službi u Sikstinskoj kapeli (VIDEO, FOTO)
Britanski kralj Čarls i vatinaksi papa Lav XIV zajedno su se danas molili u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, što je prvi put u skoro 500 godina da se jedan britanski monarh molio sa poglavarom Rimokatoličke crkve.
Bila je to prva zajednička služba engleskog monarha i pape od 1534. godine, kada je došlo do raskola jer se kralj Henri VIII proglasio poglavarom Crkve Engleske, odvojivši se od Rimokatoličke crkve.
Kako prenosi BBC, takođe je zapanjujući i gest priznavanja uloge koju su anglosaksonski vladari igrali u održavanju prelepe bazilike Svetog Pavla van zidina.
Crkva Engleske i Rimokatočika crkva sarađuju na brojnim globalnim projektima i pitanjima već dugo.
Pokojni papa Franja i bivši nadbiskup Kenterberija Džastin Velbi zajedno su putovali u Južni Sudan kako bi pokušali da podstaknu mir.
Dok je bio princ, Čarls je ranije posećivao pape u Vatikanu, a papa Franja je bio poznat po velikom poštovanju pokojne kraljice Elizabete.
Čarls i kraljica Kamila, koji su ranije ove godine posetili Vatikan kako bi videli papu Franju, takođe su jutros imali prijem kod pape.
(Kurir.rs/BBC/Preveo: P.V.)