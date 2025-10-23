Presuda u Trampovu korist bila bi velika pobeda za njegovu imigracionu agendu

Visoki zvaničnici NATOi španske vlade ne pokazuju zabrinutost zbog pretnji američkog predsednika Donalda Trampada kazni Španijuzbog, kako tvrdi, njenog nedovoljnog ulaganja u odbranu.

"Pretnja se ne shvata ozbiljno"

- Pretnja se ne shvata ozbiljno na vojnom nivou. Španci reaguju smireno - izjavio je visoki oficir NATO iz Vrhovne komande savezničkih snaga u Evropi (SHAPE) u Briselu. Oficir je govorio pod uslovom anonimnosti o unutrašnjim strujama u savezu, piše Politico.

Ova reakcija dolazi u trenutku kada Trampova retorika prema evropskim saveznicima postaje sve oštrija, uz kritike na račun Španije zbog niskih izdvajanja za odbranu i pozive da se Evropa manje oslanja na vojnu zaštitu SAD.

Tramp: "Španija nije timski igrač"

- Moraćete da razgovarate sa Španijom. Španija nije timski igrač - rekao je Tramp generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu u sredu.

Američki predsednik insistira da članice NATO povećaju izdvajanja za odbranu na najmanje 5% BDP-a.

Na samitu NATO uHagu u junu, većina članica pristala je na cilj od 5% BDP-a do 2035. godine, od čega 3,5% za osnovne vojne izdatke, a 1,5% za odbrambene sektore kao što su vojna mobilnost i logistika.

Međutim, Španija je jedina tražila izuzeće, budući da trenutno troši samo 1,3% svog BDP-a na odbranu, što je najmanje od svih zemalja članica NATO.

Tramp predlaže izbacivanje Španije iz NATO

Tramp je početkom meseca izjavio da bi NATO trebalo da razmotri izbacivanje Španije iz saveza zbog njenog odbijanja da poveća ulaganja.

Ova izjava dodatno komplikuje već napete transatlantske odnose, u kojima je Tramp ranije narušio trgovinske veze, uveo nove carine i oštro kritikovao evropske lidere zbog migracija i klimatskih politika.

Evropski lideri pokušavaju da održe dobre odnose sa Trampom, nadajući se da će ga pridobiti po pitanjima kao što su rat u Ukrajini i globalna bezbednost.

Madrid: "Španija je pouzdan i odgovoran saveznik"

Španska ministarka odbrane Margarita Robles poručila je prošle nedelje da Španija ima čime da se ponosi.

- Španija je pouzdan i odgovoran saveznik, deo Atlantskog saveza već 40 godina, zemlja koja je platila visoku cenu životima svojih vojnika, koja učestvuje u svakoj misiji i ulaže ogromne napore u špansku i evropsku odbrambenu industriju, stvarajući radna mesta i ispunjavajući obaveze. Čak iako to neki ne priznaju, Španija je zemlja koja ispunjava svoje dužnosti i saveznik koji uživa poštovanje drugih članica NATO - rekla je ona.

Robles je naglasila da je 2035. godina još daleko, te da bi prioritet alijanse trebalo da bude situacija u Ukrajini.

Bela kuća: "Tramp misli ozbiljno"

