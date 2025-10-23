Slušaj vest

Republikanski senator Lindzi Grejem izrazio ze zadovoljstvo nakon što je Komitet za spoljne odnose Senata SAD jednoglasno glasao za unapređenje zakona koji je on predvodio - Zakona o označavanju Ruske Federacije kao države sponzora terorizma, što bi, prema njegovim rečima, bilo razorno za rusku ekonomiju.

U septembru je Grejem, zajedno sa senatorima Ričardom Blumentalom (demokrata iz Konektikata), Kejti Brit (republikanka iz Alabame) i Ejmi Klobučar (demokratkinja iz Minesote), predstavio ovaj zakon kojim bi se Rusija označila kao država sponzor terorizma prema američkom zakonu ako ne vrate više od 19.000 ukrajinske dece koja su, kako se navodi, oteta tokom rata.

Senatori Grejam i Blumental su prvi put predložili potrebu za zakonom u maju ove godine.

Cilj Zakona o označavanju Ruske Federacije kao države sponzora terorizma je da se izvrši maksimalan pritisak na Rusiju kako bi se postigao mir i obezbedio bezbedan povratak ove dece.

Foto: Nathan Posner / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Veoma sam zadovoljan što je Komitet za spoljne odnose Senata jednoglasno usvojio moj predlog zakona, zajedno sa senatorima Blumentalom, Britom i Klobučarom, kojim se Rusija proglasi državnim sponzorom terorizma prema američkom zakonu ako ne vrate skoro 20.000 ukrajinske dece koju su oteli iz okupiranih područja. Ove otmice koje je izvršila Putinova Rusija predstavljaju jedan od najskandaloznijih događaja od Drugog svetskog rata.

On je dodao da je zahvalan kolegama u Komitetu za spoljne odnose Senata što su ovaj zakon izneli iz odbora i poslali ga na razmatranje.