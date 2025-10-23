Slušaj vest

Ukrajina je potvrdila da su njeni dronovi napali rano jutros ruske mete: Rafineriju nafte u Rjazanju i skladište municije u blizini Valujkija u Belgorodskoj oblasti.

Napad na skladište municije u blizini Valujkija uništio je metu, izazvavši sekundarne eksplozije i detonaciju ruske municije, prema podacima Generalštaba Ukrajine.

Područje su ruske snage često koristile kao logistički i centar za naoružanje u blizini ukrajinske granice.

U Rjazanju, lokalni stanovnici u blizini Rafinerije nafte u Rjazanju prijavili su eksplozije i veliki požar.

Generalštab Ukrajine potvrdio je da su snage odbrane uspešno pogodile objekat.

"Primećene su eksplozije u ciljanom području, nakon čega je usledio požar velikih razmera", navodi se u saopštenju Generalštaba.

U vlasništvu Rosnjefta, rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od preko 17 miliona tona sirove nafte i igra centralnu ulogu u snabdevanju ruskih vojnih jedinica gorivom i održavanju logističkih operacija, navodi Kijev independent.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je tokom noći oborilo 14 ukrajinskih dronova iznad Rjazanjske oblasti.

Regionalni guverner Pavel Malkov rekao je da su ostaci oborenih dronova izazvali požar na industrijskom objektu, ne precizirajući o kojem objektu se radi.