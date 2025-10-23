Slušaj vest

Kijevski stručnjaci za eksplozive bezbedno su uklonili dva neeksplodirana ruska drona koja su pogodila stambene visoke zgrade u okrugu Desnjanski i Obolonski tokom napada na glavni grad Ukrajine, saopštila je kijevska policija.

U okrugu Obolonj, jedan dron je udario u 15. sprat stambene zgrade, dok je u Desnjanskom drugi pogodio 21. sprat visoke zgrade.

Dronovi su probili zid dva privatna stana u Kijevu, ali nisu eksplodirali Foto: Kijevska policija, Shutterstock

Dronovi, identifikovani kao "Šahedi", pogodili su stambene zgrade neposredno pre ponoći u sredu, 22. oktobra, ali nisu eksplodirali.

Policija je brzo reagovala kako bi obezbedila naprave, demontirala njihove eksplozivne komponente i transportovala ih u kontejnerima otpornim na eksploziju na poligon, gde su bezbedno uništene pod kontrolisanim uslovima.

Napadi na Kijev su nastavljeni tokom noći 22. i 23. oktobra. Sedam ljudi je povređeno, a najmanje 10 lokacija u tri okruga je prijavilo štetu.

(Kurir.rs/KyivPost/P.V.)

Ne propustitePlanetaMAMA I DVOJE DECE POGINULI U RUSKOM NAPADU: Šire se dramatični snimci, ljudi u panici beže, Rusi gađali i vrtić (FOTO/VIDEO)
Harkov vrtić
PlanetaGORI KIJEV: Ruski raketni napadi zasuli prestonicu, bukti vatra na sve strane! IMA MRTVIH (FOTO/VIDEO)
Kijev
PlanetaPOGLEDAJTE NAJSKUPLJI STAN U UKRAJINI Košta devet miliona dolara, smatra se najprestižnijim u Kijevu (FOTO)
Ukrajina
PlanetaRUSI IMAJU NOVU METU U UKRAJINI, U TOKU OBUKA JURIŠNIH SNAGA NA KRIMU! Vojska pod komandom Kijeva ima još nedelju ili dve da se pripremi za NAPAD SA JUGA (FOTO)
ukrajna.jpg