Kijevski stručnjaci za eksplozive bezbedno su uklonili dva neeksplodirana ruska drona koja su pogodila stambene visoke zgrade u okrugu Desnjanski i Obolonski tokom napada na glavni grad Ukrajine, saopštila je kijevska policija.

U okrugu Obolonj, jedan dron je udario u 15. sprat stambene zgrade, dok je u Desnjanskom drugi pogodio 21. sprat visoke zgrade.

1/3 Vidi galeriju Dronovi su probili zid dva privatna stana u Kijevu, ali nisu eksplodirali Foto: Kijevska policija, Shutterstock

Dronovi, identifikovani kao "Šahedi", pogodili su stambene zgrade neposredno pre ponoći u sredu, 22. oktobra, ali nisu eksplodirali.

Policija je brzo reagovala kako bi obezbedila naprave, demontirala njihove eksplozivne komponente i transportovala ih u kontejnerima otpornim na eksploziju na poligon, gde su bezbedno uništene pod kontrolisanim uslovima.