KOLIKO SREĆE U NESREĆI: Ruski dronovi uleteli u dva stana u Kijevu, ali nijedan nije eksplodirao! (FOTO)
Kijevski stručnjaci za eksplozive bezbedno su uklonili dva neeksplodirana ruska drona koja su pogodila stambene visoke zgrade u okrugu Desnjanski i Obolonski tokom napada na glavni grad Ukrajine, saopštila je kijevska policija.
U okrugu Obolonj, jedan dron je udario u 15. sprat stambene zgrade, dok je u Desnjanskom drugi pogodio 21. sprat visoke zgrade.
Dronovi, identifikovani kao "Šahedi", pogodili su stambene zgrade neposredno pre ponoći u sredu, 22. oktobra, ali nisu eksplodirali.
Policija je brzo reagovala kako bi obezbedila naprave, demontirala njihove eksplozivne komponente i transportovala ih u kontejnerima otpornim na eksploziju na poligon, gde su bezbedno uništene pod kontrolisanim uslovima.
Napadi na Kijev su nastavljeni tokom noći 22. i 23. oktobra. Sedam ljudi je povređeno, a najmanje 10 lokacija u tri okruga je prijavilo štetu.
(Kurir.rs/KyivPost/P.V.)