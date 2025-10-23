Slušaj vest

Desetine miliona rakova počeli su godišnju migraciju unutar Božićnog ostrvo kod Australije, zbog čega su se putevi i okoliš pretvorili u crveni tepih.

Australijsko ostrvo, koje se nalazi u Indijskom okeanu, na 360 kilometara od indonežanskog ostrva Java, svake godine čeka veliki prirodan događaj, kada se oko 50 miliona crvenih rakova premešta iz svojih staništa ka blažama kako bi položili jaja.

Međutim, nije svima ovakav prizor simpatičan, pojedini stanovnici tog ostrva se groze najezde crvenih rakova.

Međutim, lokalne vlasti su napravile mostove kako bi pomogle rakovima da prođu neugodne prepreke do plaže, poput puteva, a lokalne radio stanice obavešavaju stanovništvo gde se nalazi većina kraba.

Migracija rakova traje nekoliko nedelja, a glavno mrestilište dogodiće se oko sredine novembra. Tada milioni ženki polažu jaja u okean.

Zatim, oko mesec dana kasnije, biće drugi talas mresta.