Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je tokom njegovog poslednjeg razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom samit u Budimpešti predložila američka strana.

„U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija predložila je američka strana“, rekao je Putin novinarima.

Kako je istakao Putin, u pitanju je, pre odlaganje samita u Budimpešti.

Za takav samit potrebne su pripreme, primetio je predsednik.

Prema rečima ruskog lidera, dijalog je uvek bolji od nastavka rata.

„Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe niti narod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom“, istakao je predsednik Rusije.

Putin je nazvao razgovore o mogućnosti isporuka raketa "tomahavk Kijevu pokušajem eskalacije.

„Odgovor Rusije u slučaju izvođenja napada raketama ‘tomahavk’ na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući“, rekao je on.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaTRAMP OTKAZAO SUSRET SA PUTINOM! Predsednik Amerike otkrio razlog: "Za tango je potrebno dvoje"
Tramp Putin Putin Vladimir Donald Tramp Aljaska Sastanak (8).jpg
PlanetaŽESTOK ODGOVOR RUSIJE NA PRETNJE HAPŠENJEM PUTINA: Lavrov optužio NATO zemlju da je spremna na teroristički akt (FOTO)
x01 EPA Sergey Bobylevsputnikkremlin .jpg
PlanetaAMERIKANCI TVRDE JEDNO, ORBAN IMA DRUGAČIJU VERZIJU Pripreme za susret Putina i Trampa u Budimpešti se nastavljaju
101 EPA Chris Kleponis Pool.jpg
PlanetaSVAKO KO ŽELI MIR TREBA DA PUSTI PUTINOV AVION DA PRELETI Mađarski ministar Sijarto ocenio da je takav potez neophodan radi postizanja mira
779.jpg
PlanetaPUTIN TESTIRAO NUKLEARNO ORUŽJE: Bila je to planirana vežba, uspešno je odrađena (VIDEO)
vladimir-putin-sa-ruskim-vojnim-vrhom.jpg
PlanetaEU SE PRIDRUŽUJE TRAMPU, ZADAT SNAŽAN UDARAC RUSIJI! Na meti "flota iz senke", a Moskvi se uvodi još jedna ZABRANA! Odobren novi paket sankcija!
Donald Tramp Ursula von der Lejen Volodimir Zelenski Vladimir Putin