Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je tokom njegovog poslednjeg razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom samit u Budimpešti predložila američka strana.

„U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija predložila je američka strana“, rekao je Putin novinarima.

Kako je istakao Putin, u pitanju je, pre odlaganje samita u Budimpešti.

Za takav samit potrebne su pripreme, primetio je predsednik.

Prema rečima ruskog lidera, dijalog je uvek bolji od nastavka rata.

„Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe niti narod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom“, istakao je predsednik Rusije.

Putin je nazvao razgovore o mogućnosti isporuka raketa "tomahavk“ Kijevu pokušajem eskalacije.

„Odgovor Rusije u slučaju izvođenja napada raketama ‘tomahavk’ na teritoriju Rusije biće ozbiljan, ako ne i zapanjujući“, rekao je on.