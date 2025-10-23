Slušaj vest

Nastavila se istraga povodom ubistva osmogodišnjeg dečaka Fabijana iz nemačkog Gistrova, čije telo je pronađeno nekoliko dana nakon prijave njegovog nestanka.

Kako je Kurir pisao, njegova majka je prijavila nestanak svog sina, da bi njegovo telo bilo pronađeno nakon četiri dana i to bivša devojka Fabijanovog oca, pošto su mu roditelji razdvojeni.



Istraga je nastavljena, a policajci su počeli da pretražuju deponiju u blizini grada u okrugu Meklenburg - Zapadna Pomeranija. Nakon što je u početku sporo napredovala,istraga se sada fokusira na prostorije kompanije za odlaganje otpada u Karovu. U velikoj hali, policajci su počeli da pretražuju planine smeća komad po komad.

Da li istražitelji traže odeću?

- Postoji veza između pretrage deponije smeća i slučaja ubistva - navodi portparolka kancelarije javnog tužioca u Rostoku, Ane Nojmerkel, ali dalji detalji nisu otkriveni.

1/4 Vidi galeriju Nestao dečak Fabijan Foto: Printscreen/Bild

Prema "Bild-u", istražitelji i dalje tragaju za predmetima povezanim sa zločinom.

Medijski izveštaji sugerišu da je osmogodišnjak izboden nožem.

Izgleda da je pretraga deponije obuhvatala i moguće predmete odeće koji su mogli biti povezani sa zločinom.

Već u ponedeljak, policija je pretražila veliku gomilu stajnjaka u štali u Rajmershagenu. Farma se nalazi oko dvanaest kilometara od jezera gde je pronađen mrtav dečak u blizini Klajn Upala.

Planirana javna sahrana

Fabijanov nestanak je prijavila njegova majka, Dorina L., 10. oktobra. Četiri dana kasnije bivša devojka njegovog oca pronašla je telo dok je bio u šetnji. Mesto gde je ležao mrtav dečak je spaljeno.

Gistrov planira da se zajedno oproste 30. oktobra. Planirana je komemoracija u parohijskoj crkvi u centru grada. Takođe će biti pročitani imejlovi i razglednice koji su doneli utehu zajednici u ovim teškim vremenima.