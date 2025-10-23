Slušaj vest

Desetine hiljada Mađara danas su izašle na ulice prestonice, gde se održavaju dva velika skupa - jedan u organizaciji vladajuće stranke Fides, a drugi glavne opozicione stranke Tisa.

Učesnici su skandirali slogane podrške Orbanu i njegovoj poruci da Mađarska rizikuje da bude direktno uvučena u rat u Ukrajini.

Na čelu povorke bio je veliki transparent sa natpisom: „Ne želimo da poginemo za Ukrajinu“.

Okupljeni, koji su mahali zastavama sa imenima svojih gradova i sela iz svih krajeva zemlje, krenuli su od Margaretinog mosta preko Dunava, u pozadini monumentalne neogotske zgrade mađarskog parlamenta.

Ova okupljanja svojevrsna su uvertira u izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora koji bi u Mađarskoj trebalo da se održe u aprilu 2026. godine.

Fides je svoj skup povezao sa Mađarskom revolucijom iz 1956, koja je počela 23. oktobra te godine. Vlast je nezvanično najavljivala da će na komemoraciju, koju je stranka opisala kao "marš mira", doći rekordan broj ljudi. Portal Index.hu objavio je da se masa slivala na Trg Lajoša Košuta, gde su okupljeni skandirali premijeru Viktoru Orbanu i vikali: "Viktor, Viktor".

U zapaljivom govoru koji je održao na trgu, Orban je okupljene nazvao "tragaocima za slobodom" i rekao da se "ponovo čuje urlik iz 1956", aludirajući na mađarsku revoluciju i ustanak protiv prosovjetske vlasti. Marš mira nazvao je "najvećom političkom snagom u Mađarskoj i najvećim patriotskim pokretom u srednjoj, a možda i celoj Evropi".

Foto: EPA Szilard Koszticsak

Rekao je da je taj pokret uspeo da odbrani Mađarsku od migranata, od "zmija u Briselu", da izbaci LGBTQ aktiviste iz škola i da "zaštiti decu od učenja koje je protiv prirode", prenosi Jutarnji.

"Evropljani bi dali pola svog oružja kad bi imali zemlju bez migranata, dali bi godine života kad bi mogli da zabrane lude aktiviste za rodnu ravnopravnost u školama, i dali bi sve da ponovo imaju slobodnu, hrišćansku i patriotsku zemlju", poručio je Orban.

Dodao je da su mađarski heroji iz 1956. "poslednja generacija koja je prolila krv za slobodu" kada je "strana sila htela da napadne naše duše". Isto se, kazao je, događa i danas.

Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI

"Moramo se buniti iznova i iznova kada nas stranci žele prisiliti da živimo kako oni hoće. Mađari ne traže mnogo od života - zadovoljni smo slobodom. Ako postoji sloboda, sve je tu i sve je moguće, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo", rekao je Orban.

Mađarski premijer je zatim oštro napao Evropsku uniju, tvrdeći da "Brisel patetično doživljava sam sebe kao svetsku silu".

Foto: EPA Szilard Koszticsak

"Brisel je odlučio da zarati. Zemlje koje su za rat stvorile su ratni savez. S neverovatnom elegancijom nazivaju ga koalicijom voljnih. Spremni su da šalju druge u smrt.

Spremni su da šalju još više oružja i novca Ukrajini. Rusko-ukrajinski rat proglasili su svojim ratom i time su u njega ušli - u njemu su do grla. Da Brisel nije opstruisao mirovnu misiju američkog predsednika, rat bi već bio završen. Da je Donald Tramp bio predsednik, rat ne bi ni izbio, a da ga sada nisu opstruisali, već bi bio mir", zaključio je Orban.