Rusija je predala tela više od 1.000 vojnika Ukrajini pod pokroviteljstvom Međunarodnog crvenog krsta, saopštila je ukrajinska agencija za ratne zarobljenike.

Ruski mediji su izvestili da je Moskva vratila 31 svoju žrtvu. Kijev to nije zvanično potvrdio.

Od početka godine, Moskva je predala Kijevu više od 14.000 tela ukrajinskih vojnika.

Ruska strana je dobila znatno manje tela u razmenama. Zbog sporog, ali stalnog napredovanja ruskih jedinica, ukrajinske oružane snage često nisu u mogućnosti da pronađu tela svojih vojnika dok se povlače.

Podaci o žrtvama su tajni sa obe strane. Desetine hiljada vojnika je ubijeno sa obe strane od početka ruske invazije.

Kurir.s/Index

