Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da će biti potrebno najmanje sedam milijardi dolara samo za obnovu zdravstvenog sistema Pojasa Gaze.

"U Gazi nema potpuno funkcionalnih bolnica, samo 14 od 36 funkcioniše. Postoji ozbiljan nedostatak osnovnih lekova, opreme i zdravstvenog osoblja", rekao je novinarima generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus (Ghebreyesus).

On je upozorio da će ukupni troškovi obnove zdravstvenog sistema Gaze biti najmanje sedam milijardi dolara.

SZO je dodala da nema poboljšanja od primirja u Pojasu Gaze i da situacija sa hranom i dalje ostaje katastrofična. UN su ranije proglasile stanje gladi na toj palestinskoj teritoriji.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaSUD PRAVDE U HAGU: Izrael ne sme da koristi izgladnjivanje kao metod ratovanja
msp.jpg
PlanetaMEĐUNARODNI SUD PRAVDE ODBACIO TVRDNJE IZRAELA: Niste dokazali da je značajan deo zaposlenih u UNRWA deo Hamasa ili drugih terorističkih frakcija
sud.jpg
PlanetaHAMAS IZGUBIO 20.000 BORACA DO SADA, ALI IH IMA JOŠ TOLIKO Izraelski bezbednjaci o brojnosti palestinske grupi nakon dve godine ratovanja
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaŽESTOKA PRETNJA TRAMPA HAMASU: "Ako ne budete pristojni - iskorenićemo vas!" (FOTO)
donald tramp.jpg