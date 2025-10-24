Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da će biti potrebno najmanje sedam milijardi dolara samo za obnovu zdravstvenog sistema Pojasa Gaze.

"U Gazi nema potpuno funkcionalnih bolnica, samo 14 od 36 funkcioniše. Postoji ozbiljan nedostatak osnovnih lekova, opreme i zdravstvenog osoblja", rekao je novinarima generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus (Ghebreyesus).

On je upozorio da će ukupni troškovi obnove zdravstvenog sistema Gaze biti najmanje sedam milijardi dolara.

SZO je dodala da nema poboljšanja od primirja u Pojasu Gaze i da situacija sa hranom i dalje ostaje katastrofična. UN su ranije proglasile stanje gladi na toj palestinskoj teritoriji.