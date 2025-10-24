Slušaj vest

Ruski inženjeri su ponovo povezali okupiranu nuklearnu elektranu u Zaporožju na spoljno snabdevanje strujom iz neokupiranog dela Ukrajine, okončavši jednomesečnu vanrednu situaciju, piše britanski list Gardijan.

Pre ponovnog povezivanja, nuklearna elektrana se od 23. septembra oslanjala na rezervne dizel generatore za snabdevanje električnom energijom za hlađenje, znatno duže od standardnog bezbednosnog ograničenja od tri dana.

Ukrajinski izvori su rekli Gardijanu da su ruski inženjeri hteli da elektranu, koju Rusija kontroliše od marta 2022. godine, 7. oktobra povežu na napajanje iz ruske mreže, kao rođendanski poklon ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Taj pokušaj osujetili su ukrajinski partizani, koji su napali trafostanice iza linije fronta u okupiranom Zaporožju, oštetivši novozavršenu visokonaponsku vezu koja je išla od elektrane do Mariupolja i ruske mreže.

Izvori Gardijana navode da zbog toga Rusija nije imala izbora nego da popravi liniju od 750 kilovolti koja ide od elektrane preko reke Dnjepar i linija fronta do teritorije koju drži Ukrajina, kako bi obnovila snabdevanje spoljnom električnom energijom.

Slične komentare je ranije ovog meseca dao Volodimir Omeljčenko, stručnjak za energetiku u ukrajinskom istraživačkom centru Razumkov. On je rekao da su ruski inženjeri hteli da Putinu "poklone nešto", ali je ukrajinska gerilska operacija 6. oktobra to sprečila.

Jevgenij Balicki, ruski imenovani guverner okupirane Zaporoške oblasti, izjavio je 7. oktobra da je nakon napada neprijateljskih dronova nestala struja u "svim naseljima" u tom području.