Ruski predsednik Vladimir Putin je nove američke sankcije nazvao neprijateljskim činom koji ne doprinosi jačanju rusko-američkih odnosa.

Donald Tramp je juče uveo sankcije ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu. Stručnjaci smatraju da bi to moglo da smanji prihode ruskog budžeta i poboljša šanse za mir u Ukrajini.

Putin je uveren da oni neće značajno uticati na ekonomsku situaciju u zemlji. Izjavio je da će biti određenih gubitaka, ali da se ruska energetika oseća sigurno. Putin je rekao da Rusija spada u grupu zemalja koje poštuju sebe i ne nameravaju da donose odluke pod pritiskom.

„Ovo je, naravno, pokušaj vršenja pritiska. Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe i nijedan narod koji poštuje sebe nikada ništa ne rešava na takav način. Bez sumnje, Rusija ima tu privilegiju - da se oseća i da bude razmatrana na toj listi zemalja i naroda koji poštuju sebe“, rekao je on.

Takođe je dodao da je sa Trampom razgovarao o uticaju situacije sa isporukama ruske nafte na rast cena u svetu, uključujući i SAD.

"Doprinos Rusije globalnom energetskom bilansu je veoma značajan. Globalni energetski balans je sada uspostavljen i nije u interesu zemalja koje pokušavaju da ga naruše", istakao je Putin.

Ruski predsednik je predložio je da se razmotri za koga rade ljudi u američkoj administraciji koji su savetovali Trampu da donese odluku o novim sankciijama koje se tiču ruske nafte.

"Ovo će dovesti do naglog povećanja cena nafte i naftnih derivata, uključujući i na benzinskim pumpama. A Sjedinjene Države nisu izuzetak. A s obzirom na unutrašnji politički kalendar Sjedinjenih Država, jasno je koliko će neki procesi biti osetljivi u tom pogledu. A oni koji nameću takve odluke sadašnjoj administraciji moraju da shvate za koga rade", rekao je Putin.