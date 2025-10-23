Slušaj vest

Izraelska vojska izvela je danas vazdušni napad na grad Arabsalim na jugu Libana, preneli su lokalni mediji.

Odbrambene snage Izraela (IDF) potvrdile su da su izvele vazdušni udar na jugu Libana u toku večeri, a meta je bilo skladište oružja Hezbolaha.

Kako je IDF naveo, Hezbolah je koristio Arabsalim za napade na Izrael, a teroristička grupa je nastavila napore da obnovi svoju infrastrukturu u južnom Libanu.

"Prisustvo terorističke infrastrukture predstavlja kršenje sporazuma između Izraela i Libana", navedeno je u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga, prenosi Tajms of Izrael.

Od završetka 14-mesečnog rata između Izraela i Hezbolaha krajem prošlog novembra primirjem uz posredovanje SAD, Izrael izvodi česte vazdušne napade, optužujući Hezbolah da pokušava da obnovi svoje kapacitete nakon što je ta grupa pretrpela velike gubitke tokom rata.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaIZRAEL PONOVO NAPAO LIBAN: Vojska objavila mape objekata u gradovima koji će biti gađani
profimedia-0934725980.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA BILA BRŽA: Hezbolah spremao napad poput masakra od 7. oktobra
x AP Hussein Malla.jpg
PlanetaNETANJAHU NAJAVIO MOGUĆE POVLAČENJE VOJSKE SA JUGA LIBANA: Izraelski premijer reagovao na odluku Bejruta da razoruža ekstemiste iz Hezbolaha do kraja godine
profimedia0889119371.jpg
PlanetaHEZBOLAH PRETI: Rakete će padati na Izrael ako nastavi rat protiv Libana
1231321321.jpg
PlanetaIZRAELSKI NAPAD NA LIBAN: Vojska likvidirala visokog komandanta Hezbolaha
shutterstock_2379470445.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA POKRENULA SPECIJALNU OPERACIJU: Uništavaju sve pred sobom! (FOTO)
1.jpg