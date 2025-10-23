Slušaj vest

Endru Kejn (31) je radio na farmi sa svojom sestrom kada je primetio crveni trag na laktu nakon što je ga je ugrizla velika muva. Tridesetjednogodišnjak je otišao u bolnicu nakon što ga je majka nagovorila - i dobio je antibiotike. Zdrav čovek nije patio od neželjenih reakcija, ali se srušio tokom jednog noćnog izlaska, samo dve nedelje kasnije.

Endru je hitno prebačen u bolnicu za hitnu pomoć Nortambrija gde su lekari otkrili da je razvio smrtonosno stanje, sepsu.

Bio u komi

Endru je proveo nedelje u komi pre nego što je preminuo.

Kako prenose mediji, mladić je odrastao u porodici poljoprivrednika i nakon škole je krenuo stopama svoje porodice da bi radio kao poljoprivrednik.

Njegova majka pojasnila je šta se dešavalo pre smrti.

Foto: Drustvene Mreže

- Nije bio zabrinut. Mislio je da je pocrvenelo i da svrbi i mislio je da je bolje. Ali rupa na njegovoj ruci kao da nikada nije zarasla - rekla je ona.

Nakon što se Endru srušio u noćnom izlasku, proveo je narednih pet nedelja u bolnici boreći se sa infekcijom. Prebačen je u bolnicu u Njukaslu i prvobitno je stavljen u indukovanu komu, pre nego što je pokazao neke znake da bi se mogao oporaviti.

Otkazali mu organi

- Dali su mu sedative, a onda se oporavio, onda je postojala nada da mu je bolje. Imali su svakakve nade za njega. Ali vratilo mnogo jače i počelo je veoma brzo da se širi i njegovi organi su počeli da otkazuju - rekla je majka.

Rejčel je potom podelila emotivnu oproštajnu poruku za svog sina i izjavila da su bili najbolji prijatelji, kao i majka i sin.

- Bio je snažan mladić. Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod muve dovesti do ovoga. Bilo je užasno. Njegovo stanje se naglo pogoršavalo. Bila sam uz njega do samog kraja. Osećam se slomljeno. Ne mogu da prestanem da razmišljam o svemu. Još uvek mi nije jasno. Osećam se izgubljeno.