Sjedinjene Američke Države su u poslednja dva dana napale dva broda za prevoz droge na pacifičkoj strani Latinske Amerike, usmrtivši pet ljudi, saopštio je danas američki ministar rata Pit Hegset.

Prema njegovim rečima, prvi napad se dogodio u utorak, kada su poginule dve osobe, a brod nalazio u međunarodnim vodama kod Kolumbije.

"Drugi napad se dogodio u sredu, kada su poginule još tri osobe", naveo je Hegset, prenosi CBS News.

U dve gotovo identične objave na platformi X, Hegset je rekao da čamcima upravlja "označena teroristička organizacija" i da su "tranzitirali poznatom rutom za trgovinu narkoticima" u međunarodnim vodama.

"Našim obaveštajnim službama poznato je da su umešani u ilegalni šverc narkotika", rekao je Hegset.

On nije precizirao koja organizacija je navodno upravljala čamcima.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je od prošlog meseca izvela devet poznatih udara na brodove za koje se sumnja da su švercivali narkotike, što je dovelo do najmanje 37 smrtnih slučajeva.

Prvih sedam udara bilo je u Karipskom moru - ali ove nedelje, strategija je proširena na istočni Pacifik.

Hegset je napomenuo da nijedan američki vojnik nije povređen u napadima.