Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa može se pohvaliti prvim znakom uspeha, jer su sankcije uvedene dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, objavljene sinoć, već podstakle indijske rafinerije da smanje uvoz ruske nafte, javio je Rojters.

Reliance Industries - najveći indijski kupac ruske sirove nafte, u vlasništvu milijardera Mukeša Ambanija - sada planira da smanji ili potpuno zaustavi uvoz ruske nafte kako bi se pridržavala sankcija, prema izvorima iz industrije.

U međuvremenu, indijske državne rafinerije, uključujući Indian Oil i Bharat Petroleum Corp, rade na tome da osiguraju da više ne dobijaju direktno snabdevanje od Rosnjefta i Lukoila, dve ruske naftne kompanije koje su upravo pogođene američkim sankcijama, izvestio je Rojters.

Foto: Shutterstock

To je značajan potez jer je Indija jedan od najvećih uvoznika ruske nafte i jedna od retkih zemalja koja je nastavila da kupuje rusku sirovu naftu uprkos ratu u Ukrajini. Prema podacima RBC Capital Markets, Rosnjeft i Lukoil čine otprilike polovinu ruskog izvoza nafte.

Iako bi najnovije američke sankcije mogle da pogode ključne ruske prihode od nafte, one bi takođe mogle da povećaju konkurenciju za naftu koja nije ruska, jer se Indija trka za alternativnim dobavljačima, dok su ruske zalihe sve više odsečene od globalnog tržišta.

Na taj rizik upozorila je Helima Kroft iz RBC Capital Markets, koja je u četvrtak u belešci napisala: „Do sada je američka politika bila osmišljena tako da se izbegne ozbiljan poremećaj ruskih snabdevanja.“

Takav poremećaj, dodala je, mogao bi dodatno da poveća svetske cene nafte.