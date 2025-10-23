Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa može se pohvaliti prvim znakom uspeha, jer su sankcije uvedene dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, objavljene sinoć, već podstakle indijske rafinerije da smanje uvoz ruske nafte, javio je Rojters.

Reliance Industries - najveći indijski kupac ruske sirove nafte, u vlasništvu milijardera Mukeša Ambanija - sada planira da smanji ili potpuno zaustavi uvoz ruske nafte kako bi se pridržavala sankcija, prema izvorima iz industrije.

U međuvremenu, indijske državne rafinerije, uključujući Indian Oil i Bharat Petroleum Corp, rade na tome da osiguraju da više ne dobijaju direktno snabdevanje od Rosnjefta i Lukoila, dve ruske naftne kompanije koje su upravo pogođene američkim sankcijama, izvestio je Rojters.

putin tranp.jpg
Foto: Shutterstock

To je značajan potez jer je Indija jedan od najvećih uvoznika ruske nafte i jedna od retkih zemalja koja je nastavila da kupuje rusku sirovu naftu uprkos ratu u Ukrajini. Prema podacima RBC Capital Markets, Rosnjeft i Lukoil čine otprilike polovinu ruskog izvoza nafte.

Iako bi najnovije američke sankcije mogle da pogode ključne ruske prihode od nafte, one bi takođe mogle da povećaju konkurenciju za naftu koja nije ruska, jer se Indija trka za alternativnim dobavljačima, dok su ruske zalihe sve više odsečene od globalnog tržišta.

Na taj rizik upozorila je Helima Kroft iz RBC Capital Markets, koja je u četvrtak u belešci napisala: „Do sada je američka politika bila osmišljena tako da se izbegne ozbiljan poremećaj ruskih snabdevanja.“

Takav poremećaj, dodala je, mogao bi dodatno da poveća svetske cene nafte.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlaneta"RUSIJA NEĆE POPUSTITI"! PUTIN O AMERIČKIM SANKCIJAMA: To je neprijateljski čin, pretrpećemo određene gubitke ali se naša energetika oseća sigurno!
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (6).jpg
PlanetaAMERIKA IPAK UVODI SANKCIJE RUSIJI: Bela kuća u petak planira da nastavi sa "sekundarnim" kaznama Moskvi!
bela kuca shutterstock_1016809915.jpg
Planeta"PUTIN ĆE BITI KAŽNJEN": Tramp zapretio predsedniku Rusije ako propadne sastanak na Aljasci! "BIĆE VEOMA TEŠKIH POSLEDICA"!
tramp putin.jpg
PlanetaEU SE PRIDRUŽUJE TRAMPU, ZADAT SNAŽAN UDARAC RUSIJI! Na meti "flota iz senke", a Moskvi se uvodi još jedna ZABRANA! Odobren novi paket sankcija!
Donald Tramp Ursula von der Lejen Volodimir Zelenski Vladimir Putin
PlanetaTRAMP POPUŠTA LANAC, A RUSI ŠIRE PAUKOVU MREŽU! Putin se sve žešće naoružava, dok Bela kuća povlači EKSTREMNO ČUDNE poteze - "Iz nekog razloga, ON NE ŽELI..."
vladimir putin donald trump.jpg
Planeta"PUTIN JE PRIJATNI DŽENTLMEN": Tramp nahvalio ruskog predsednika, neće proširiti SANKCIJE Moskvi!
Vladimir Putin i Donald Tramp