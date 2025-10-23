Slušaj vest

Ambasada Narodne Republike Kine, nedelju dana pre planiranog samita lidera Kine i Sjedinjenih Država, Si Đinpinga i Donalda Trampa, pozvala je Vašington da odustane od štetnih trgovinskih praksi, izjavio je portparol ambasade Kine u Vašingtonu, Lu Penjuj.

- Stav Kine po pitanju trgovinskog rata je dosledan: mi to ne želimo, ali se ne plašimo. Kina poziva SAD da hitno isprave pogrešne pristupe i da se pridržavaju važnih sporazuma postignutih tokom telefonskih razgovora šefova država, izjavio je visoki diplomata.

Pitanja u bilateralnim odnosima treba rešavati na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, kako bi se obezbedio stabilan i zdrav razvoj odnosa, saopšteno je iz ambasade.

Kako je istakao portparol, treće zemlje ne treba da se mešaju u saradnju Kine i Rusije.

„Uobičajena bilateralna saradnja Kine i Rusije nije usmerena protiv trećih zemalja. Treće zemlje ne treba da se mešaju u to“, izjavio je diplomata.

Bela kuća je ranije saopštila da je susret lidera Kine i SAD planiran u Južnoj Koreji 30. oktobra.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaOD 1. AVGUSTA NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Tramp opasno zapretio zemljama koje stanu na stranu BRIKS-a! Danas šalje pisma u 15 država, da ih UPOZORI! (FOTO/VIDEO)
trump08 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaTRAMP UOČI PREGOVORA SA KINOM: Carine od 80 odsto deluju pošteno
Donald Tramp.jpg
PlanetaTRAMP POKRENUO TRGOVINSKI RAT! Kina, Kanada i Meksiko odgovorili! Ne sluti na dobro? Trudo mu poručio: "Uvek smo bili uz Ameriku, a vi tako", evo šta se sprema
donald trump.jpg
PlanetaTRAMP PRESEKAO, AMERIKA UVODI CARINE KINI, KANADI I MEKSIKU! Vest odjeknula kao bomba! "Ovo su obećanja data i obećanja ispunjena"
Predsednik Amerike Donald Tramp za govornicom
PlanetaŠOK ZA TRAMPA! STO PRESUDILA: Većina američkih carina na kinesku robu NELEGALNA!
w-56330519-tramp.jpg
PolitikaMETJU PALMER: Ako Kina i Rusija mogu da pomognu Srbiji i drugima na Zapadnom Balkanu, to je sjajno
0205-beta.jpg