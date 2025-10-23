Slušaj vest

Cene nafte na međunarodnim tržištima su prešle granicu od 65 dolara, što odražava strah trgovaca za ruske zalihe sirove nafte zbog američkih sankcija ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu.

Na londonskom tržištu cena barela bila je 2,7 dolara viša posle podneva nego na jučerašnjem zatvaranju trgovanja i iznosila je 65,29 dolara. Na američkom tržištu barel se trgovao po višoj ceni od 2,76 dolara, sa 61,26 dolara.

Trgovce su u sredu uveče iznenadile američke sankcije ruskim naftnim gigantima Lukoilu i Rosnjeftu, koji zajedno proizvode više od pet procenata svetske nafte.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je otkazao planirani samit sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom jer razgovori o ratu u Ukrajini ne bi doneli željeni rezultat.

„Činilo se da stvari neće ići onako kako bi trebalo. Zato sam otkazao planirani sastanak, ali ćemo se ipak sastati“, rekao je američki predsednik novinarima u Beloj kući.

Foto: Shutterstock

„Obično ukidam sankcije veoma brzo“, dodao je Tramp, jer one ugrožavaju dominantnu ulogu dolara u globalnoj trgovini kroz česte ruske zahteve da kupci nafte plaćaju u drugim valutama.

Vašington nastoji da smanji prihode Rusije od nafte i gasa, koji čine oko četvrtinu ruskog budžeta, sankcionisanjem Rosnjefta i Lukoila, a Indija (najveći uvoznik ruske nafte, uz Kinu) je već najavila smanjenje uvoza ruske nafte. Međutim, Moskva oporezuje proizvodnju, a ne izvoz, što će verovatno ublažiti neposredni uticaj sankcija na državne finansije.

Zabrinutost zbog snabdevanja

Moskva je odgovorila da su sankcije kontraproduktivne u potrazi za mirom u Ukrajini, a portparolka ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, Marija Zaharova, naglasila je da je Rusija razvila „snažan imunitet“ na takve mere.

Trgovci, s druge strane, strahuju da će sankcije otežati snabdevanje Kine i Indije, glavnih kupaca ruske nafte. Zbog ograničenja cena G7, Rusija je preusmerila većinu barela iz Evrope u Aziju.

Foto: Reuters

Zabrinutost zbog zaliha ruske nafte pojačana je znacima jače potražnje u SAD. Zalihe sirove nafte pale su za milion barela prošle nedelje, dok su zalihe benzina pale za 2,1 milion barela. Zalihe dizela i lož ulja takođe su značajno pale, za 1,5 miliona barela.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) je odvojeno objavila da je cena barela naftne korpe njenih članica u sredu porasla za 1,32 dolara na 63,36 dolara.