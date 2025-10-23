NOVA RUSKA TAKTIKA: Rezervisti će braniti rafinerije, elektrane i druge kritične infrastrukture od ukrajinskih napada
Rusija preduzima nove mere za zaštitu svoje kritične infrastrukture i stanovništva od sve učestalijih napada ukrajinskih bespilotnih letelica.
Posle serije udara na rafinerije, energetske centre i industrijske pogone u dubini ruske teritorije, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije predstavilo je nacrt zakona koji omogućava šire angažovanje rezervista u odbrani objekata od vitalnog značaja.
Mera, koju je Moskva morala doneti još ranije, najzad je ušla u proces.
Prema predlogu zakona, u zaštiti energetskih i industrijskih kapaciteta biće angažovani isključivo rezervisti — građani koji su već služili u oružanim snagama ili drugim bezbednosnim strukturama i koji su dobrovoljno potpisali ugovor sa Ministarstvom odbrane.
Ovi ljudi neće biti upućivani u Ukrajinu (u ratnu zonu), niti van granica svoje oblasti.
Njihov zadatak je odbrana objekata kao što su elektrane, naftne rafinerije, transportne mreže i skladišta goriva, isključivo u okviru regiona u kojem žive.
Ugovorom im se garantuje očuvanje radnog mesta, redovna primanja i puna socijalna zaštita, dok troškove njihovog angažmana Ministarstvo odbrane naknadno nadoknađuje poslodavcima.
Poslednjih meseci Ukrajina intenzivno koristi dronove dugog dometa u energetskom ratu protiv Rusije, usmeravajući napade na rafinerije koje su stotinama, pa i hiljadu, kilometara udaljene od fronta. Iako je deo ovih napada odbijen sistemima PVO, šteta koju su naneli pokazala je potrebu za stvaranjem teritorijalnih odbrambenih snaga sposobnih da brzo reaguju i zaštite industrijske centre.
Gledali smo niz snimaka gde civili uzimaju oružje u svoje ruke u borbi sa ukrajinskim dronovima. Sada će RF ceo postupa provući kroz vojsku i zakone.
Kurir.rs/TV Front