Ruski lovci Su-30 su danas izvodili planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti, nije bilo odstupanja od njihove rute niti kršenja državnih granica drugih zemalja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Ruski borbeni avioni Su-30 izvršili su planirane trenažne letove iznad Kalinjingradske oblasti. Letovi su sprovedeni u strogom poštovanju Pravila korišćenja vazdušnog prostora iznad teritorije Ruske Federacije.

Letelice nisu skrenule sa svoje rute leta niti su povredile granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Vojska Litvanije prethodno je saopštila da su dva ruska vojna aviona ušla danas u vazdušni prostor Litvanije na oko 18 sekundi.

Dva aviona, lovac Su-30 i tanker za dopunu goriva Il-78, verovatno su bili na misiji obuke za dopunu goriva kada su narušili vazudušni prostor Litvanije, ušavši u Litvaniju iz Kalinjingrada oko 18 časova, saopštila je vojska, preneo je portal Delfi.lt.

Foto: AO / UK Ministry of Defence / RAF

Španski avioni Jurofajter tajfun iz Baltičke vazdušne policije NATO-a su podignuti u vazduh kao odgovor i patroliraju područjem, saopštila je vojska Litvanije.

Pošto su dva ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Litvanije, premijerka Inga Ruginiene izjavila je da je situacija potpuno pod kontrolom.

"Danas je zabeležen incident kada su ruski vojni avioni nakratko narušili litvanski vazdušni prostor - zadržali su se tamo manje od 20 sekundi. Želim da vas uverim: situacija je potpuno pod kontrolom", napisala je Ruginiene na svom Fejsbuk nalogu.

Kako je istakla, litvanske službe su delovale precizno - dva lovca španskog ratnog vazduhoplovstva koja su sprovodila misiju vazdušne policije NATO-a vinula su se u vazduh, doletela do mesta narušavanja vazdušnog prostora i trenutno nastavljaju patroliranje.

"Ovo je još jedan primer uspešnog i koordinisanog rada naših službi", naglasila je ona.