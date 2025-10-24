Evo na koga se odnose njegove reči

Donald Tramp je najavio da će posle serije bombardovanja brodova na Karibima i Tihom okeanu uslediti napadi na kopnu. Naglasio je da će Kongres biti obavešten o operacijama, javljaju strane agencije.

- Pa, ne mislim da ćemo nužno tražiti objavu rata - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

- Mislim da ćemo jednostavno ubiti ljude koji unose drogu u našu zemlju. U redu? Ubićemo ih - rekao je Tramp.

- Sada droga dolazi kopnom... znate, kopno će biti sledeće - dodao je američki predsednik, ponavljajući pretnje da će proširiti napade na teritorije zemalja koje Vašington optužuje za olakšavanje trgovine drogom u SAD.

Od početka septembra, američka vojska je izvršila napade na najmanje devet brodova na Karibima i Tihom okeanu, ubivši najmanje 37 ljudi. Vašington je operaciju nazvao borbom protiv "narkoterorista", ali nije pružio dokaze koji potkrepljuju optužbe.

Pojačana operacija Vašingtona protiv latinoameričkih narko-kartela uključuje raspoređivanje američkih ratnih brodova, borbenih aviona F-35, nuklearne podmornice i hiljada vojnika u karipskom regionu.