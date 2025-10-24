Slušaj vest

Pažnja celokupne svetske javnosti preusmerena je na poteze severnokorejskog lidera Kim Džong-una, nakon što je Severna Koreja ispalila više balističkih raketa, a koje lete 350 km i to sve uoči sastanka Donalda Trampa i Si Đinpinga. Ovaj potez doveo je do prilične uzbune pred Trampov dolazak na samit u Južnu Koreju.

Da li će doći do sudbonosnog sastanka, kakva je ovo poruka i kome je upućena, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" analizirala je Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu.

Rakete nisu bezbedne i Severna Koreja ne želi rat

Šahrimanjan Obradović je istakla da svet već godinama posmatra Kim Džong-unove raketne probe i da one nose rizike.

- Mi smo navikli na njega i da on veoma često testira određene rakete. Bilo je i slučajeva da su te rakete doprinele tome da pojedini ljudi stradaju, što znači da one nisu apsolutno sigurne i bezbedne - kaže ona.

Ipak, smatra da testovi nisu direktno vezani za predstojeći sastanak Trampa i Sija:

- Ne mislim da je povezano jedno sa drugim, zato što unazad godinama pratimo i možemo da vidimo da on pokušava da skrene pažnju na sebe i na Severnu Koreju, kako bi pokazao da zemlja izolovana od sveta radi na unapređenju svoje namenske industrije.

Prema njenim rečima, stvarna mogućnost da uđu u ozbiljan sukob je mala:

- Za sada Severna Koreja nema tu snagu i moć, a mislim ni u planu da uđe u oružane sukobe sa Južnom Korejom zato što ona ima saveznika kao što su Sjedinjene Američke Države. Oni da sami krenu u rat, to bi im bilo rizično, jer su već dovoljno izolovani.

Ko će naslediti Kim Džong-una?

Govoreći o unutrašnjim prilikama, Šahrimanjan Obradović navodi da je sve više spekulacija o zdravlju severnokorejskog lidera.

- Kruže priče da je on lošeg zdravlja i mogli ste da primetite da sada vodi svoju ćerku i predstavlja je javnosti, prvi put nakon deset godina da se neko pored njega pojavljuje kao mogući naslednik - objašnjava ona.

